Росія пошкодила понад 4800 об’єктів культури та культурної спадщини України

Станом на кінець вересня 2026 року в Україні через російську агресію постраждав 2161 об’єкт культурної спадщини та 2665 закладів культури. У вересні зафіксували ще 26 пошкоджених об’єктів культурної спадщини та 25 закладів культури.

Як пише Dilo, про це повідомляє Мінкультури.

Які об’єкти культурної спадщини постраждали

Окремих масштабів втрат зазнала українська книжкова галузь. За літо 2026 року російські атаки знищили понад 13 млн книжок загальною вартістю більш як 1,75 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська щонайменше 21 раз атакували друкарні, видавництва, склади з книжками та книгарні.

Серед 2161 пошкодженого об’єкта культурної спадщини - 194 пам’ятки національного значення, 1769 пам’яток місцевого значення та 198 щойно виявлених об’єктів.

Найбільше пошкоджених об’єктів зафіксували в Донецькій області - 369. У Харківській області постраждали 355 об’єктів, у Херсонській - 305, у Києві - 285, а в Одеській області - 212.

У вересні нові пошкодження культурної спадщини зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях, а також у Києві. Водночас у Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях російські удари повторно пошкодили об’єкти, які вже постраждали раніше.

Серед них є й об’єкти, пов’язані зі Світовою спадщиною ЮНЕСКО. У вересні пошкоджень зазнала будівля Консисторії, яка входить до ансамблю Софійського собору, а також об’єкти в його буферній зоні.

«росія цілеспрямовано завдає ударів по українських містах і селах, руйнуючи культурну спадщину та інфраструктуру. Фіксація цих злочинів має принципове значення для притягнення росії до відповідальності. Водночас працюємо над захистом пам’яток і збереженням музейних колекцій, які залишаються під загрозою», — зазначила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна.

Понад 2600 закладів культури зазнали руйнувань

Через російську агресію також постраждали 2665 закладів культури. Із них 571 об’єкт, або 21,4% від загальної кількості, повністю знищено. Руйнувань зазнала культурна інфраструктура 362 територіальних громад України.

Найбільше серед пошкоджених закладів - клубних установ: їх налічується 1327. Також російські атаки пошкодили або знищили 917 бібліотек, 197 закладів мистецької освіти, 140 музеїв і галерей та 57 театрів, кінотеатрів і філармоній.

До переліку постраждалих об’єктів також увійшли дев’ять заповідників, 14 парків і зоопарків, три цирки та кіностудія в Києві.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Київській та Запорізькій областях.

Дані не охоплюють повну картину на окупованих територіях

Статистику втрат Міністерство культури України формує на основі інформації від обласних та Київської міської військових адміністрацій, а також закладів культури, підпорядкованих міністерству та іншим центральним органам виконавчої влади.

До підрахунків включають як нові пошкодження, так і випадки, які раніше не були враховані та інформація про які надійшла пізніше.

Водночас точний облік культурних втрат на тимчасово окупованих територіях залишається неможливим. Станом на вересень 2026 року майже вся Луганська область, а також значні частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають під тимчасовою окупацією.

Таким чином, оприлюднені 2161 об’єкт культурної спадщини та 2665 закладів культури — це лише зафіксовані втрати, тоді як реальний масштаб шкоди українській культурній спадщині може бути значно більшим.

Зауважимо, що через загрозу знищення, спричинену російськими атаками, комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 15 вересня постановив внести собор Святої Софії, Києво-Печерську лавру у Києві та "Львів - ансамбль історичного центру" до Списку всесвітньої спадщини.