Россия предлагает Китаю крупные партии нефти Urals со значительными скидками после того, как США ввели пошлины против Индии за покупку российских энергоносителей. Этот шаг свидетельствует о серьезных изменениях на мировом рынке нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По словам трейдеров, знакомых с ходом переговоров, партии нефти Urals с доставкой в октябре предлагаются китайским покупателям по значительно более низким ценам. Разница составляет $1,50 за баррель до эталонной марки Brent. Такая цена значительно меньше $2,50, которые были в конце прошлой недели. Среди компаний, предлагающих эти поставки, есть и аффилированные с Россией трейдеры, такие как Litasco.

Низшие цены вызвал и интерес как у государственных, так и у частных нефтеперерабатывающих компаний Китая, которые уже приобрели от пяти до десяти партий российской нефти марки Urals. В частности, в прошлом месяце китайская нефтеперерабатывающая компания Shandong Юлон Petrochemical купила нефть именно этой марки.

Обычно Китай импортирует преимущественно нефть марки ВСТО из восточных регионов РФ, поскольку поставки Urals из западных портов являются более дорогими из-за логистики. Однако из-за пошлин, введенных Трампом, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии отказались от российской нефти, освободив значительные объемы, которые теперь могут быть перенаправлены в Китай.

Однако, несмотря на то, что КНР является крупным потребителем нефти, неизвестно, воспользуется ли Пекин этим предложением. Торговая напряженность с США, а также недавние заявления министра финансов Скотта Бессента о возможных пошлинах против КНР могут сдержать китайские компании.

Аналитик Energy Aspects Цзянань Сунь отмечает, что хотя некоторые китайские НПЗ и покупают Urals, Китай вряд ли сможет полностью поглотить все ранее идущие в Индию объемы. Он также подчеркнул, что эта марка нефти не является базовым сортом для китайских государственных НПЗ, а государственные предприятия будут проявлять осторожность из-за торговых переговоров с США.

ВСУ успешно уничтожают российские НПЗ

Силы обороны Украины наносят успешные удары по верифицированным целям России, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства.

Так, 7 августа Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн. тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтеперерабатывающей отрасли РФ. В результате попадания БПЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

Напомним, экспорт нефтепродуктов из России в июне снизился до самого низкого уровня за восемь месяцев. Морские поставки очищенного топлива составили 2 миллиона баррелей в день за первые 20 дней июня.