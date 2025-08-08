Росія пропонує Китаю термінові партії нафти Urals зі значними знижками – Bloomberg

Росія пропонує Китаю великі партії нафти Urals зі значними знижками після того, як США запровадили мита проти Індії за закупівлю російських енергоносіїв. Цей крок свідчить про серйозні зміни на світовому ринку нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

За словами трейдерів, які знайомі з перебігом переговорів, партії нафти Urals з доставкою в жовтні пропонуються китайським покупцям за значно нижчими цінами. Різниця складає $1,50 за барель до еталонної марки Brent. Така ціна значно менше, ніж $2,50, які були наприкінці минулого тижня. Серед компаній, які пропонують ці поставки, є й афілійовані з Росією трейдери, такі як Litasco.

Нижчі ціни викликали інтерес як у державних, так і в приватних нафтопереробних компаній Китаю, які вже придбали від п'яти до десяти партій російської нафти марки Urals. Зокрема минулого місяця китайська нафтопереробна компанія Shandong Yulong Petrochemical купила нафту саме цієї марки.

Зазвичай Китай імпортує переважно нафту марки ВСТО зі східних регіонів РФ, оскільки постачання Urals із західних портів є дорожчим через логістику. Проте, через мита, запроваджені Трампом, державні нафтопереробні заводи Індії відмовилися від російської нафти, звільнивши значні обсяги, які тепер можуть бути перенаправлені в Китай.

Однак, незважаючи на те, що КНР є великим споживачем нафти, невідомо, чи Пекін скористається цією пропозицією. Торгова напруженість зі США, а також нещодавні заяви міністра фінансів Скотта Бессента про можливі мита проти КНР, можуть стримати китайські компанії.

Аналітик Energy Aspects Цзянань Сунь зазначає, що хоча деякі китайські НПЗ і купують Urals, Китай навряд чи зможе повністю поглинути всі обсяги, які раніше йшли в Індію. Він також підкреслив, що ця марка нафти не є базовим сортом для китайських державних НПЗ, а державні підприємства проявлятимуть обережність через торгові переговори зі США.

ЗСУ успішно знищують російські НПЗ

Сили оборони України завдають успішних ударів по верифікованих цілях Росії, які задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави.

Так, 7 серпня, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробної галузі РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Нагадаємо, експорт нафтопродуктів з Росії в червні знизився до найнижчого рівня за вісім місяців. Морські постачання очищеного палива склали 2 мільйони барелів на день за перші 20 днів червня.