Россия предлагает США открыть небо для своих авиалиний, но ЕС выступает против

Российские власти пытаются убедить США открыть свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной. Однако, поскольку ЕС не поддерживает эту идею, российским авиакомпаниям будет сложно совершать полеты в Соединенные Штаты.

Об этом пишет Politico.

Как заявил представитель Европейской комиссии на условиях анонимности, из-за санкций ЕС российские авиакомпании не могут летать над Европой. Кроме того, он выразил обеспокоенность по безопасности, поскольку есть сомнения в надлежащем обслуживании российского авиационного флота и служб управления воздушным движением за последние три года.

Опасное небо

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз и Соединенные Штаты закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и ограничили доступ к западным авиазапчастям (в частности, Boeing и Airbus).

Поэтому, по словам экспертов, в самолетах могут использоваться поддельные или несертифицированные детали, что представляет угрозу для пассажиров. В ответ Россия приняла аналогичные меры против западных авиаперевозчиков.

По данным издания, возобновление воздушного пространства Европы для российских авиакомпаний, в частности для "Аэрофлота", создаст значительные практические проблемы для Агентства ЕС по авиационной безопасности (EASA).

EASA будет вынуждена обеспечить безопасность российских самолетов на уровне с европейскими, что является длительным процессом, особенно учитывая объем требуемой работы. Кроме того, многие российские самолеты, вероятно, никогда не смогут приземлиться в ЕС, поскольку они были фактически угнаны у лизинговых компаний после начала вторжения.

Давление со стороны Москвы

Россия требует возобновления прямых рейсов в США в рамках любого соглашения о прекращении боевых действий. Кроме того, недавно Россия обратилась в США с просьбой разрешить покупать самолеты, изготовленные американским производителем Boeing, и оплачивать их российскими государственными активами, замороженными с начала войны, при условии достижения перемирия.

Администрация Трампа не отменила никаких санкций в отношении РФ, но некоторые сигналы дают Кремлю надежду. К примеру, глава Американской торговой палаты в России призвал снять авиационные ограничения, мол, это необходимо по гуманитарным причинам — ведь страдают простые граждане.

Однако Брюссель неохотно ведет переговоры с Москвой об открытии ее воздушного пространства, в частности, из-за опасений относительно его безопасности. Представитель Еврокомиссии назвал российское небо "проблематичным", вспомнив крушение самолета "Азербайджанских авиалиний", вероятно сбитого российской ракетой, после чего EASA рекомендовала избегать полетов над западной Россией.

Напомним, из-за полномасштабной войны в Украине Boeing и Airbus, ведущие мировые производители самолетов, в 2022 году прекратили поставки запчастей и техническое обслуживание российских авиакомпаний. Поэтому российские авиакомпании начали разбирать лайнеры на запчасти, которые больше нельзя приобрести за границей из-за санкций Запада.