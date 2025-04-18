Росія пропонує США відкрити небо для своїх авіаліній, але ЄС виступає проти

Російська влада намагається переконати США відкрити свій повітряний простір для російських авіаперевізників у рамках угоди про припинення вогню з Україною. Проте, оскільки ЄС не підтримує цю ідею, російським авіакомпаніям буде складно здійснювати польоти до Сполучених Штатів.

Про це пише Politico.

Як заявив представник Європейської комісії на умовах анонімності, через санкції ЄС російські авіакомпанії не можуть літати над Європою. Крім того, він висловив занепокоєння щодо безпеки, оскільки є сумніви у належному обслуговуванні російського авіаційного флоту та служб управління повітряним рухом протягом останніх трьох років.

Небезпечне небо

Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Європейський Союз та Сполучені Штати закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній та обмежили доступ до західних авіазапчастин (зокрема, Boeing та Airbus).

Через це, за словами експертів, у літаках можуть використовуватись підроблені або несертифіковані деталі, що становить загрозу для пасажирів. У відповідь Росія вжила аналогічних заходів проти західних авіаперевізників.

За даними видання, відновлення повітряного простору Європи для російських авіакомпаній, зокрема для "Аерофлоту", створить значні практичні проблеми для Агентства ЄС з авіаційної безпеки (EASA).

EASA буде змушене гарантувати безпеку російських літаків на рівні з європейськими, що є тривалим процесом, особливо з огляду на обсяг необхідної роботи. Крім того, багато російських літаків, ймовірно, ніколи не зможуть приземлитися в ЄС, оскільки вони були фактично викрадені в лізингових компаній після початку вторгнення.

Тиск з боку Москви

Росія вимагає відновлення прямих рейсів до США в рамках будь-якої угоди про припинення бойових дій. Окрім того, нещодавно Росія звернулася до США з проханням дозволити купувати літаки, виготовлені американським виробником Boeing, і оплачувати їх російськими державними активами, які були заморожені з початку війни, за умови досягнення перемир’я.

Наразі адміністрація Трампа не скасувала жодних санкцій щодо РФ, але деякі сигнали дають Кремлю надію. Наприклад, голова Американської торгової палати в Росії закликав зняти авіаційні обмеження, мовляв, це необхідно з гуманітарних причин — адже страждають прості громадяни.

Проте Брюссель неохоче веде переговори з Москвою про відкриття її повітряного простору, зокрема через побоювання щодо його безпеки. Представник Єврокомісії назвав російське небо "проблематичним", згадавши катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній", ймовірно збитого російською ракетою, після чого EASA рекомендувала уникати польотів над західною Росією.

Нагадаємо, через повномасштабну війну в Україні Boeing та Airbus, провідні світові виробники літаків, у 2022 році припинили постачання запчастин та технічне обслуговування російських авіакомпаній. Тому російські авіакомпанії почали розбирати лайнери на запчастини, які більше не можна придбати за кордоном через санкції Заходу.