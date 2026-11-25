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Россия разрушила завод хлебобулочных изделий в Киевской области
Завод по производству хлебобулочных изделий предприятия Chanta Mount на Киевщине получил серьезные разрушения в результате российской атаки 19 ноября.
Как пишет Dilo, об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.
Отмечается, что в результате обстрела никто из работников предприятия не пострадал.
В компании подчеркнули, что это уже вторая атака на завод с начала полномасштабного вторжения.
Сообщается, что, несмотря на значительные повреждения, на предприятии уже приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее перезапустить производство.
О Chanta Mount
Компания "Чанта Маунт" (торговая марка Chanta) – один из крупнейших в Украине производителей замороженных хлебобулочных изделий. Предприятие находится в Киевской области.
Завод производит хлеб, багеты, круасаны, слойки и другую выпечку.
Компания "Чанта Маунт" входит в состав хлебного холдинга "Хлебные инвестиции", объединяющего мощности в Волынской, Ивано-Франковской и Киевской областях. В структуру активов бенефициаров группы также входят ЧАО "Теремно Хлеб" (Луцк) и Ивано-Франковский хлебокомбинат.
Продукция холдинга выпускается под основными брендами Теремно и Chanta (замороженные хлебобулочные изделия) и реализуется через собственную торговую сеть и ведущие ритейл-сети Украины.
Конечными владельцами компании являются Елена Чернышева и Олег Гуменюк.
Напомним, 20 ноября в Киеве в результате российских обстрелов потерпел значительные разрушения производственный цех кондитерской компании Milfey, специализирующейся на изготовлении тортов и пирожных.