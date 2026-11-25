Завод по производству хлебобулочных изделий предприятия Chanta Mount на Киевщине получил серьезные разрушения в результате российской атаки 19 ноября.

Как пишет Dilo, об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.

Отмечается, что в результате обстрела никто из работников предприятия не пострадал.

В компании подчеркнули, что это уже вторая атака на завод с начала полномасштабного вторжения.

Сообщается, что, несмотря на значительные повреждения, на предприятии уже приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее перезапустить производство.

О Chanta Mount

Компания "Чанта Маунт" (торговая марка Chanta) – один из крупнейших в Украине производителей замороженных хлебобулочных изделий. Предприятие находится в Киевской области.

Завод производит хлеб, багеты, круасаны, слойки и другую выпечку.

Компания "Чанта Маунт" входит в состав хлебного холдинга "Хлебные инвестиции", объединяющего мощности в Волынской, Ивано-Франковской и Киевской областях. В структуру активов бенефициаров группы также входят ЧАО "Теремно Хлеб" (Луцк) и Ивано-Франковский хлебокомбинат.

Продукция холдинга выпускается под основными брендами Теремно и Chanta (замороженные хлебобулочные изделия) и реализуется через собственную торговую сеть и ведущие ритейл-сети Украины.

Конечными владельцами компании являются Елена Чернышева и Олег Гуменюк.

Напомним, 20 ноября в Киеве в результате российских обстрелов потерпел значительные разрушения производственный цех кондитерской компании Milfey, специализирующейся на изготовлении тортов и пирожных.