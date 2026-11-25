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Россия снова атаковала энергетику Днепропетровщины: часть Днепра и четырех районов без света
На Днепропетровщине в результате очередной российской атаки повреждены магистральные электросети. Из-за обстрела без электроснабжения осталась часть Днепра и четырех районов области.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения компании ДТЭК.
По информации энергетиков, после атаки обесточена часть потребителей в Днепре, а также Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах.
Из-за угрозы повторных обстрелов ремонтные бригады пока не могут приступить к восстановительным работам. Энергетики приступят к ликвидации повреждений, как только позволит ситуация безопасности.
Прежде электроснабжение будут восстанавливать для объектов критической инфраструктуры, после чего будут возвращать свет другим потребителям.
В компании не уточнили количество обесточенных домов и ориентировочные сроки восстановления электроснабжения.
Напомним, 23 ноября российские войска атаковали четыре энергообъекта ДТЭК на Днепропетровщине в течение двух дней. Тогда в результате повреждений оборудования без электроэнергии осталось около 353 тысяч домов. На нескольких энергообъектах возникли пожары.