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Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК: станция прекратила производство электроэнергии
25 ноября российские войска совершили массированную атаку на одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате обстрела станция прекратила генерацию электроэнергии, а ее оборудование получило существенные повреждения.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения компании ДТЭК.
По информации компании, это уже третья массированная атака на ее теплоэлектростанцию с начала ноября.
В результате очередного удара существенно повреждено энергетическое оборудование, из-за чего ТЭС перестала производить электроэнергию.
В сообщении компания не уточнила, какую именно станцию атаковали, масштабы разрушений и сроки восстановления генерации.
Напомним, 20 ноября российские войска также массированно атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Из-за существенных повреждений оборудования станция полностью прекратила производство электроэнергии.
Кроме того, 3 ноября российская армия атаковала сразу три ТЭС ДТЭК, которые также