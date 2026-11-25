25 ноября российские войска совершили массированную атаку на одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате обстрела станция прекратила генерацию электроэнергии, а ее оборудование получило существенные повреждения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения компании ДТЭК.

По информации компании, это уже третья массированная атака на ее теплоэлектростанцию с начала ноября.

В результате очередного удара существенно повреждено энергетическое оборудование, из-за чего ТЭС перестала производить электроэнергию.

В сообщении компания не уточнила, какую именно станцию атаковали, масштабы разрушений и сроки восстановления генерации.

Напомним, 20 ноября российские войска также массированно атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Из-за существенных повреждений оборудования станция полностью прекратила производство электроэнергии.

Кроме того, 3 ноября российская армия атаковала сразу три ТЭС ДТЭК, которые также