Россия строит завод по производству взрывчатых веществ в Сибири — Reuters

Россия активно строит новый крупный завод по производству взрывчатых веществ в Сибири, чтобы обеспечить растущую потребность армии в артиллерийских снарядах и боеприпасах на фоне длительной войны против Украины.

Об этом свидетельствуют анализ спутниковых снимков и госдокументы, которые изучило агентство Reuters.

Что известно о заводе

Россия строит новейшую производственную линию на заводе им. Сверла в Сибири для выпуска мощных взрывчатых веществ, таких как гексоген или октоген.

Это должно усилить ее способность производить артиллерийские боеприпасы на фоне истощения собственных запасов и растущего давления со стороны Украины и западных союзников. Проект может значительно увеличить огневую мощь Москвы в войне.

В Сибири, близ города Бийск, Россия активно расширяет завод БОЗ по производству взрывчатых веществ. Его расположение — в 3000 км от Москвы — делает его малодоступным для украинских дронов. Спутниковые снимки и источники подтверждают масштабное строительство.

По плану новое производство должно обеспечить до 6000 тонн взрывчатки ежегодно — этого достаточно для снаряжения около 1,28 миллиона артиллерийских снарядов ОФ-29.

Эксперты называют это значительным вкладом в военную способность России.

В 2024 году РФ уже изготовила около 2 млн снарядов и дополнительно импортировала 2,7 млн из Северной Кореи, однако многие из них оказались некачественными. Именно поэтому наращивание собственного производства взрывчатки критически важно для способности России вести войну.

Россия кодирует планы нового производства взрывчатки

Россия скрывает детали масштабного расширения производства взрывчатых веществ на заводе близ Бийска, используя закодированные обозначения в документах госзакупок и муниципальных публикациях. В частности, указанный код "ГОСТ РО 1376-001-200" идентифицируется как гексоген — мощная взрывчатка военного назначения.

Документы также содержат технические указания на производство уротропина и хранение азотной кислоты — ключевых компонентов для гексогена или октогена.

Это уже не первая попытка наладить производство гексогена в Бийске: предыдущий проект на 3000 тонн в год в 2020 году не прошел экологическую экспертизу. Однако теперь многие элементы этого плана снова фигурируют в новой версии, и консультаций с природоохранными органами, вероятно, не было, отмечает Reuters.

Шаги к мирному соглашению

Ранее президент США заявлял о том, что Кремль якобы готов к заключению "мирного соглашения".

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.

Украина подтвердила, что готова вести переговоры. Впрочем, наше государство не согласится на замороженный конфликт и никогда не признает оккупацию Крыма.