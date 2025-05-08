Росія будує завод із виробництва вибухових речовин в Сибіру - Reuters

Росія активно будує новий великий завод з виробництва вибухових речовин у Сибіру, аби забезпечити зростаючі потреби армії в артилерійських снарядах та боєприпасах на тлі тривалої війни проти України.

Про це свідчать аналіз супутникових знімків і держдокументи, які вивчило агентство Reuters.

Що відомо про завод

Росія будує нову виробничу лінію на заводі ім. Свердлова в Сибіру для випуску потужних вибухових речовин, таких як гексоген або октоген.

Це має посилити її спроможність виготовляти артилерійські боєприпаси на тлі виснаження власних запасів і зростаючого тиску з боку України та західних союзників. Проєкт може суттєво збільшити вогневу міць Москви у війні.

У Сибіру, поблизу міста Бійськ, Росія активно розширює завод БОЗ для виробництва вибухових речовин. Його розташування — за 3000 км від Москви — робить його малодоступним для українських дронів. Супутникові знімки та внутрішні джерела підтверджують масштабне будівництво.

За планом, нове виробництво має забезпечити до 6000 тонн вибухівки щороку — цього достатньо для спорядження близько 1,28 мільйона артилерійських снарядів ОФ-29.

Експерти називають це значним внеском у воєнну спроможність Росії.

У 2024 році РФ вже виготовила близько 2 млн снарядів і додатково імпортувала 2,7 млн з Північної Кореї, проте багато з них виявилися неякісними. Саме тому нарощення власного виробництва вибухівки критично важливе для здатності Росії вести війну.

Росія кодує плани нового виробництва вибухівки

Росія приховує деталі масштабного розширення виробництва вибухових речовин на заводі поблизу Бійська, використовуючи закодовані позначення у документах держзакупівель та муніципальних публікаціях. Зокрема, вказаний код "ГОСТ РВ 1376-001-200" ідентифікується як гексоген — потужна вибухівка військового призначення.

Документи також містять технічні вказівки на виробництво уротропіну та зберігання азотної кислоти — ключових компонентів для гексогену або октогену. Хоча офіційно не вказано ціль використання, факт участі Міноборони та державної оборонної компанії в будівництві свідчить про військовий характер проекту.

Це вже не перша спроба налагодити виробництво гексогену в Бійську: попередній проєкт на 3000 тонн на рік у 2020 році не пройшов екологічну експертизу. Однак тепер багато елементів того плану знову фігурують у новій версії, і консультацій із природоохоронними органами, ймовірно, не було, наголошує Reuters.

Кроки до мирної угоди

Раніше президент США заявляв про те що Кремль нібито готовий до укладення "мирної угоди".

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.

Україна підтвердила, що готова вести переговори. Втім, наша держава не погодиться на заморожений конфлікт та ніколи не визнає окупацію Криму.