Россия ударила дронами по порту Большой Одессы: поврежден склад и транспорт

Утром российские войска атаковали дронами один из портов Большой Одессы. В результате удара пострадали семь работников предприятий, находившихся на территории порта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМПУ.

Шестерых людей с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь.

В результате атаки также повреждена портовая инфраструктура, в том числе склад с грузом и автотранспорт.

Это очередной удар РФ по портовой инфраструктуре Одесской области, остающейся ключевой для экспорта украинской продукции и работы морской логистики.

На месте продолжают работать экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Напомним, в ночь на 1 мая российские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Украины в районе Дуная и Одессы. В результате ударов зафиксированы повреждения и пожары.