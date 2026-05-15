Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия ударила дронами по порту Большой Одессы: поврежден склад и транспорт

Россия ударила дронами по порту Большой Одессы
Россия ударила дронами по порту Большой Одессы

Утром российские войска атаковали дронами один из портов Большой Одессы. В результате удара пострадали семь работников предприятий, находившихся на территории порта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМПУ.

Шестерых людей с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь.

В результате атаки также повреждена портовая инфраструктура, в том числе склад с грузом и автотранспорт.

Это очередной удар РФ по портовой инфраструктуре Одесской области, остающейся ключевой для экспорта украинской продукции и работы морской логистики.

На месте продолжают работать экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Напомним, в ночь на 1 мая российские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Украины в районе Дуная и Одессы. В результате ударов зафиксированы повреждения и пожары.

Автор:
Татьяна Гойденко