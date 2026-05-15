Россия ударила дронами по порту Большой Одессы: поврежден склад и транспорт
Утром российские войска атаковали дронами один из портов Большой Одессы. В результате удара пострадали семь работников предприятий, находившихся на территории порта.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМПУ.
Шестерых людей с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь.
В результате атаки также повреждена портовая инфраструктура, в том числе склад с грузом и автотранспорт.
Это очередной удар РФ по портовой инфраструктуре Одесской области, остающейся ключевой для экспорта украинской продукции и работы морской логистики.
На месте продолжают работать экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий обстрелов.
Напомним, в ночь на 1 мая российские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Украины в районе Дуная и Одессы. В результате ударов зафиксированы повреждения и пожары.