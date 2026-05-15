Росія вдарила дронами по порту Великої Одеси: пошкоджено склад і транспорт

Вранці російські війська атакували дронами один із портів Великої Одеси. Внаслідок удару постраждали семеро працівників підприємств, які перебували на території порту.

Шістьох людей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.

Унаслідок атаки також пошкоджено портову інфраструктуру, зокрема склад із вантажем та автотранспорт.

Це черговий удар РФ по портовій інфраструктурі Одеської області, яка залишається ключовою для експорту української продукції та роботи морської логістики.

На місці продовжують працювати екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські безпілотники атакували портову інфраструктуру України в районі Дунаю та Одеси. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження та пожежі.