Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія вдарила дронами по порту Великої Одеси: пошкоджено склад і транспорт

Росія вдарила дронами по порту Великої Одеси
Росія вдарила дронами по порту Великої Одеси

Вранці російські війська атакували дронами один із портів Великої Одеси. Внаслідок удару постраждали семеро працівників підприємств, які перебували на території порту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМПУ.

Шістьох людей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.

Унаслідок атаки також пошкоджено портову інфраструктуру, зокрема склад із вантажем та автотранспорт.

Це черговий удар РФ по портовій інфраструктурі Одеської області, яка залишається ключовою для експорту української продукції та роботи морської логістики.

На місці продовжують працювати екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські безпілотники атакували портову інфраструктуру України в районі Дунаю та Одеси. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження та пожежі.

Автор:
Тетяна Гойденко