Россия ударила ракетами по иностранному судну: погибли шесть моряков, еще четырех разыскивают (ФОТО)

Российские армия нанесли ракетный удар по гражданскому сухогрузу турецкой компании, которое ходило под флагом Гвинеи-Бисау и после загрузки кукурузой выходило из украинского порта. По состоянию на данный момент известно о гибели 6 моряков, еще 4 считаются пропавшими без вести.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

По его словам, на борту находилось 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.

Калашник рассказал, что удалось спасти 8 членов экипажа. Двое из них получили ранения. Известно о гибели 6 моряков, еще 4 считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, российские войска нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO (флаг Гвинея-Бисау, владелец Турция), которое в момент атаки двигалось на выход из зоны боевых действий.

Попадание пришлось в район правого борта надстройки, на борту возник пожар.

Усилить безопасность судоходства

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что Украина делает все возможное, чтобы найти и спасти остальных иностранных граждан-членов экипажа.

Он поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать государства, граждане которых пострадали в результате российской атаки, а также международных партнеров.

"Совместно с военным командованием готовим решения, которые усилит безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от преступных российских атак. Россия совершает военные преступления и подрывает Черноморскую безопасность, атакуя гражданские торговые суда. Это нападение на свободу мореходства и принципы Конвенции ООН по морскому".

Напомним, 14 июля Россия атаковала два гражданских судна в акватории Черного моря - торговые корабли под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов.