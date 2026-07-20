Росія вдарила ракетами по іноземному судну: загинули шестеро моряків, ще чотирьох розшукують (ФОТО)

Російські армія завдали ракетного удару по цивільному суховантажному судну турецької компанії, яке ходило під прапором Гвінеї-Бісау і після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. Станом на зараз відомо про загибель 6 моряків, ще 4 вважаються зниклими безвісти

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За його словами, на борту перебували 18 людей: 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман.

Калашник розповів, що далося врятувати 8 членів екіпажу. Двоє з них зазнали поранень. Відомо про загибель 6 моряків, ще 4 вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

Як повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, російські війська завдали удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), яке у момент атаки рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя.

Влучання прийшлося в район правого борту надбудови, на борту виникла пожежа.

Посилити безпеку судноплавства

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зауважив, що Україна робить усе можливе, щоб знайти і врятувати решту іноземних громадян-членів екіпажу.

Він доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки, а також міжнародних партнерів.

"Спільно з військовим командуванням готуємо рішення, які посилять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак. Росія вчиняє воєнні злочини та підриває Чорноморську безпеку, атакуючи цивільні торговельні судна. Це напад на свободу мореплавства та принципи Конвенції ООН з морського права", - підкреслив Корецький.

Нагадаємо, 14 липня Росія атакувала два цивільні судна в акваторії Чорного моря — торговельні кораблі під прапорами Танзанії та Ліберії. Унаслідок атаки загинув капітан одного із суден.