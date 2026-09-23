Министерство экономики России ожидает, что в текущем году страна произведет и экспортирует меньше природного газа, чем прогнозировалось ранее. Новые прогнозы будут учитываться при обновлении федерального бюджета РФ до 2029 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Согласно проекту правительственного документа, такие изменения обусловлены тем, что Европа готовится завершить свои последние закупки российского голубого топлива.

Ранее также сообщалось о снижении прогноза добычи нефти на 2026 год до 17-летнего минимума и пересмотре экспорта топлива из-за войны с Украиной.

Все эти обновленные показатели будут использованы для корректировки федерального бюджета до 2029 г. на фоне полного разрыва экономических и политических связей с Западом.

Реакция Москвы на европейский отказ

Согласно проекту прогноза, добыча природного газа в России в этом году составит 683,1 миллиарда кубических метров, что хотя и превышает показатель прошлого года, однако на 5,3 миллиарда кубометров меньше майских ожиданий.

В Кремле уже заявили, что Европа якобы вредит сама себе, покупая дорогой газ на спотовом рынке вместо более дешевых российских поставок.

Москва утверждает о готовности возобновить поставки, в частности, через целую невредимую ветвь трубопровода Северный поток после взрывов. В то же время экспорт морского сжиженного природного газа хоть и вырастет до 35 миллионов тонн, но это также оказалось ниже предыдущих планов.

Стремительное сокращение поставок

Экспорт российского трубопроводного газа в европейские страны демонстрирует катастрофическое падение по сравнению с историческими пиками в 180 миллиардов кубических метров в год, которые фиксировались в 2018-2019 годах.

В прошлом году этот показатель упал на 44% и составил всего 18 миллиардов кубометров, что стало самым низким результатом с середины 1970-х годов после окончательного закрытия транзитного маршрута через Украину.

В новых документах отмечается, что даже экспорт СПГ в дальнейшем будет расти более медленными темпами, чем ожидалось ранее, из-за постоянных ограничений и санкционного давления.

Напомним, импорт российского сжиженного природного газа в страны Европейского Союза в первом квартале 2026 года вырос на 16% и достиг наивысшего уровня с 2022 года, несмотря на заявленные намерения ЕС отказаться от энергоносителей из России. Крупнейшими импортерами стали Франция, Испания и Бельгия.