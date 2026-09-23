Росія погіршила прогнози видобутку та експорту газу: Європа припиняє закупівлі

Міністерство економіки Росії очікує, що цього року країна виробить та експортуватиме менше природного газу, ніж прогнозувалося раніше. Нові прогнози враховуватимуться під час оновлення федерального бюджету РФ до 2029 року.

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

Згідно з проєктом урядового документа, такі зміни зумовлені тим, що Європа готується завершити свої останні закупівлі російського блакитного палива.

Раніше також повідомлялося про зниження прогнозу видобутку нафти на 2026 рік до 17-річного мінімуму та перегляд експорту палива через війну з Україною.

Усі ці оновлені показники будуть використані для коригування федерального бюджету до 2029 року на тлі повного розриву економічних і політичних зв'язків із Заходом.

Реакція Москви на європейську відмову

Згідно з проєктом прогнозу, видобуток природного газу в Росії цього року становитиме 683,1 мільярда кубічних метрів, що хоча й перевищує показник минулого року, проте на 5,3 мільярда кубометрів менше від травневих очікувань.

У Кремлі вже заявили, що Європа нібито шкодить сама собі, купуючи дорогий газ на спотовому ринку замість дешевших російських поставок.

Москва стверджує про готовність відновити поставки, зокрема черезцілу неушкоджену гілку трубопроводу Північний потік після вибухів. Водночас експорт морського зрідженого природного газу хоч і зросте до 35 мільйонів тонн, але це також виявилося нижче попередніх планів.

Стрімке скорочення поставок

Експорт російського трубопровідного газу до європейських країн демонструє катастрофічне падіння порівняно з історичними піками у 180 мільярдів кубічних метрів на рік, які фіксувалися у 2018-2019 роках.

Минулого року цей показник впав аж на 44% та склав лише 18 мільярдів кубометрів, що стало найнижчим результатом із середини 1970-х років після остаточного закриття транзитного маршруту через Україну.

У нових документах зазначається, що навіть експорт СПГ надалі зростатиме повільнішими темпами, ніж очікувалося раніше, через постійні обмеження та санкційний тиск.

Нагадаємо, імпорт російського скрапленого природного газу до країн Європейського Союзу у першому кварталі 2026 року зріс на 16% і досяг найвищого рівня з 2022 року, попри заявлені наміри ЄС відмовитися від енергоносіїв з Росії. Найбільшими імпортерами стали Франція, Іспанія та Бельгія.