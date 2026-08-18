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Россияне массированно обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК: она прекратила генерацию

пожар
ДТЭК сообщил о новом массированном ударе по ТЭС / ГСЧС

Российские войска произвели очередной массированный обстрел одной из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате вражеского удара объект полностью прекратил генерацию электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Из-за атаки существенно повреждено энергетическое оборудование предприятия. В настоящее время специалисты устанавливают масштабы разрушений, энергетики начнут ликвидацию последствий, как только позволит ситуация безопасности.

В компании также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения энергетическая инфраструктура компании находится под постоянным террором: теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы врагом уже более 230 раз.

Напомним, 30 июня в Днепропетровской области в результате вражеской атаки были повреждены энергетические объекты компании ДТЭК. Поэтому часть семей прифронтовой зоны осталась без света.

Автор:
Татьяна Бессараб

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