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Росіяни масовано обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК: вона зупинила роботу

пожежа
ДТЕК повідомив про новий масований удар по ТЕС / ДСНС

Російські війська здійснили черговий масований обстріл однієї з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Внаслідок ворожого удару об'єкт повністю припинив генерацію електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Через атаку суттєво пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Наразі фахівці встановлюють масштаби руйнувань, енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків щойно дозволить безпекова ситуація.

У компанії також нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення енергетична інфраструктура компанії перебуває під постійним терором: теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом уже понад 230 разів.

Нагадаємо, 30 червня у Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичні об’єкти компанії ДТЕК. Через це частина родин прифронтової зони залишилася без світла.

Автор:
Тетяна Бесараб

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