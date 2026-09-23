Россияне массово выводят деньги из банков: отток вкладов побил рекорд осени 2022 года

В августе 2026 г. объем средств физических лиц в российских банках сократился на 107 млрд рублей (на 0,2%). Это стало самым чистым оттоком сбережений за этот месяц с осени 2022 года, когда жители РФ массово снимали деньги из-за объявленной мобилизации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Это сокращение стало самым большим оттоком денег из банковской системы с осени 2022 года. Тогда россияне массово снимали сбережения из-за объявленной мобилизации: в сентябре 2022 года они забрали 458 млрд рублей, а в октябре – еще 98 млрд.

Сам регулятор утверждает, что нынешнее падение связано с сезонными расходами на отпуска и подготовку детей в школу. Однако в августе прошлого года остатки на счетах напротив выросли на 70 млрд рублей.

Кроме того, годовые темпы прироста депозитов замедлились до 9,2% по сравнению с более чем 20% в 2024 году и начале 2025 года. Главная причина заключается в торможении реальных доходов: в первом полугодии они выросли всего на 1,5% против 8,2% и 7,4% в предыдущие периоды.

Почему россияне массово обналичиваются

Параллельно в РФ резко растет спрос на наличные деньги. Главными факторами стали проблемы с безналичными платежами из-за регулярных отключений интернета и желания бизнеса уйти в тень от повышенных налогов.

Только за период с февраля по июль объем наличных денег в обращении подскочил почти на 3 трлн рублей. Регулятор ожидает увеличения еще на 3 трлн. рублей до конца следующего года.

Население снова привыкает к зарплатам в конвертах, а по результатам августовских опросов россияне впервые с 2022 года назвали наличные наилучшим способом сохранения средств.

В то же время, депозиты стали значительно менее выгодными из-за снижения ключевой ставки Центробанка с пиковых 21% до 14%. Поэтому часть сбережений перетекла в недвижимость и на фондовый рынок – во втором квартале на брокерские счета внесли рекордные 1,1 трлн рублей.

Хотя депозиты остаются главным инструментом хранения денег (на конец августа там лежало 68,5 трлн рублей), их отток заставил банки снова поднимать доходность. В последние дни проценты по вкладам повысили Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие финучреждения, благодаря чему средняя максимальная ставка в топ-10 банков выросла до 13,01% годовых.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый второй российский банк столкнулся с массовым оттоком вкладов. В июле 2026 года как минимум 152 из 301 российского банка зафиксировали сокращение средств клиентов на срочных депозитах. Такая тенденция охватывает каждый второй банк страны на фоне ухудшения условий для сохранения средств.