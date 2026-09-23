Росіяни масово виводять гроші з банків: відтік вкладів побив рекорд осені 2022 року

У серпні 2026 року обсяг коштів фізичних осіб у російських банках скоротився на 107 млрд рублів (на 0,2%). Це стало найбільшим чистим відтоком заощаджень за цей місяць із осені 2022 року, коли жителі РФ масово знімали гроші через оголошену мобілізацію.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Це скорочення стало найбільшим відтоком грошей із банківської системи з осені 2022 року. Тоді росіяни масово знімали заощадження через оголошену мобілізацію: у вересні 2022 року вони забрали 458 млрд рублів, а в жовтні — ще 98 млрд.

Сам регулятор стверджує, що нинішнє падіння пов'язане із сезонними витратами на відпустки та підготовку дітей до школи. Проте в серпні минулого року залишки на рахунках навпаки зросли на 70 млрд рублів.

Крім того, річні темпи приросту депозитів сповільнилися до 9,2% порівняно з понад 20% у 2024 році та на початку 2025 року. Головна причина полягає в гальмуванні реальних доходів: у першому півріччі вони зросли лише на 1,5% проти 8,2% та 7,4% у попередні періоди.

Чому росіяни масово переходять на готівку

Паралельно в РФ різко зростає попит на готівку. Головними чинниками стали проблеми з безготівковими платежами через регулярні відключення інтернету та бажання бізнесу піти в тінь від підвищених податків.

Лише за період із лютого до липня обсяг готівки в обігу підскочив майже на 3 трлн рублів. Регулятор очікує збільшення ще на 3 трлн рублів до кінця наступного року.

Населення знову звикає до зарплат у конвертах, а за результатами серпневих опитувань росіяни вперше з 2022 року назвали готівку найкращим способом збереження коштів.

Водночас депозити стали значно менш вигідними через зниження ключової ставки Центробанку з пікових 21% до 14%. Через це частина заощаджень перетекла в нерухомість і на фондовий ринок — у другому кварталі на брокерські рахунки занесли рекордні 1,1 трлн рублів.

Хоча депозити залишаються головним інструментом збереження грошей (на кінець серпня там лежало 68,5 трлн рублів), їхній відтік змусив банки знову піднімати дохідність. Останніми днями відсотки за вкладами підвищили Сбєрбанк, ВТБ, Альфа-банк та інші фінустанови, завдяки чому середня максимальна ставка в топ-10 банків зросла до 13,01% річних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кожен другий російський банк зіткнувся з масовим відтоком вкладів. У липні 2026 року принаймні 152 із 301 російського банку зафіксували скорочення коштів клієнтів на строкових депозитах. Така тенденція охоплює вже кожен другий банк країни на тлі погіршення умов для збереження коштів.