Россияне массово забирают деньги с банковских счетов в наличные деньги: какие причины

Россияне все чаще отказываются от банковских счетов и обналичиваются из-за более строгих проверок операций, блокирования карт и новых налогов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным исследования, за год доля россиян, держащих сбережения в наличных, выросла на 6% - до 38%. В то же время счета в банках выбирают 37% людей против 43% в прошлом году. Банковские вклады были самым популярным способом сохранения денег в РФ как минимум с 2014 года, но теперь наличные вышли на первое место. Еще 10% опрошенных отметили, что делят деньги между счетами и наличными.

Почему растет спрос на наличные деньги

Эксперты объясняют отток средств из банков несколькими простыми причинами:

Блокировка и проверка: в последние месяцы русские банки почаще замораживают отдельные платежи и сами счета клиентов, чтоб проверить их;

Сбои со связью: из-за отключения интернета люди часто теряют доступ к онлайн-банкам и своим деньгам;

Налоги и переход в тень: власти подняли НДС до 22%, добавили налог на оплату банковскими карточками и снизили планку дохода для компаний без налогов с 60 до 20 млн рублей. Поэтому бизнес чаще просит бумажные деньги — 32% опрошенных сказали, что продавцы просят платить наличными;

Более низкие проценты по вкладам: с сентября прошлого года Центробанк РФ снизил свою ставку с 18% до 14%, поэтому ставки по депозитам в банках тоже упали и стали менее выгодными.

В результате с февраля по сентябрь объем бумажных денег на руках вырос на 3,3 трлн. рублей. По прогнозу российского центробанка, за весь 2026 год этот показатель вырастет на 3,7 трлн рублей, а в 2027 году прибавит еще 2 трлн.

Что планирует делать Центробанк РФ

Из-за высокого спроса на наличность регулятор планирует ужесточить правила контроля. В ближайшее время для банков подготовят новые указания по поводу того, как проверять, откуда у клиентов наличные деньги. Это коснется внесения средств на счета и обмен валюты.

Еще в мае в РФ начали строго проверять тех, кто за 30 дней кладет на счет от 5 млн рублей или производит от 10 пополнений на сумму свыше 100 тысяч рублей каждое.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне выносят наличные из банков со скоростью $166 млн в день. Банковская система РФ уже пятый месяц подряд теряет средства, а люди забирают со счетов примерно 13 миллиардов рублей в сутки.