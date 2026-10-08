Росіяни масово забирають гроші з банківських рахунків у готівку: які причини

Росіяни все частіше відмовляються від банківських рахунків і переходять на готівку через суворіші перевірки операцій, блокування карток та нові податки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За даними дослідження, за рік частка росіян, які тримають заощадження в готівці, зросла на 6% — до 38%. Водночас рахунки в банках обирають 37% людей проти 43% минулого року. Банківські вклади були найпопулярнішим способом збереження грошей у РФ як мінімум із 2014 року, але тепер готівка вийшла на перше місце. Ще 10% опитаних зазначили, що ділять гроші між рахунками та готівкою.

Чому зростає попит на готівку

Експерти пояснюють відплив коштів із банків кількома простими причинами:

Блокування та перевірки: останніми місяцями російські банки частіше заморожують окремі платежі та самі рахунки клієнтів, щоб перевірити їх;

Збої зі зв'язком: через відключення інтернету люди часто втрачають доступ до онлайн-банків і своїх грошей;

Податки та перехід у тінь: влада підняла ПДВ до 22%, додала податок на оплату банківськими картками та знизила планку доходу для компаній без податків із 60 до 20 млн рублів. Через це бізнес частіше просить паперові гроші — 32% опитаних сказали, що продавці просять платити готівкою;

Нижчі відсотки за вкладами: з вересня минулого року Центробанк РФ знизив свою ставку з 18% до 14%, тому ставки за депозитами в банках теж впали і стали менш вигідними.

У результаті з лютого по вересень обсяг паперових грошей на руках зріс на 3,3 трлн рублів. За прогнозом російського центробанку, за весь 2026 рік цей показник зросте на 3,7 трлн рублів, а у 2027 році додасть ще 2 трлн.

Що планує робити Центробанк РФ

Через високий попит на готівку регулятор планує посилити правила контролю. Найближчим часом для банків підготують нові вказівки щодо того, як перевіряти, звідки в клієнтів готівкові гроші. Це торкнеться внесення коштів на рахунки та обміну валюти.

Ще у травні в РФ почали суворо перевіряти тих, хто за 30 днів кладе на рахунок від 5 млн рублів або робить від 10 поповнень на суму понад 100 тисяч рублів кожне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни виносять готівку з банків зі швидкістю $166 млн на день. Банківська система РФ уже п'ятий місяць поспіль втрачає кошти, а люди забирають з рахунків приблизно 13 мільярдів рублів щодоби.