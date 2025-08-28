Россияне обстреляли критическую инфраструктуру в Винницкой области: тысячи потребителей остались без света

Ночью 28 августа российские войска атаковали энергетические объекты Винницкой области. Из-за попадания без света осталось несколько десятков тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

"Этой ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах", - подчеркнула она.

Также зафиксированы повреждения жилых домов. По данным ОВА, информация о пострадавших не поступала.

На местах обстрелов работают экстренные службы. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Обстрел Украины 28 августа

28 августа в результате массированного российского обстрела повреждены энергообъекты в нескольких областях Украины. Энергетики проводят ремонтные работы по восстановлению электроснабжения и заживлению потребителей.

По информации "Укрэнерго", сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Также российские оккупанты в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 14 погибших.