Россияне обстреляли критическую инфраструктуру в Винницкой области: тысячи потребителей остались без света
Ночью 28 августа российские войска атаковали энергетические объекты Винницкой области. Из-за попадания без света осталось несколько десятков тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
"Этой ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах", - подчеркнула она.
Также зафиксированы повреждения жилых домов. По данным ОВА, информация о пострадавших не поступала.
На местах обстрелов работают экстренные службы. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Обстрел Украины 28 августа
28 августа в результате массированного российского обстрела повреждены энергообъекты в нескольких областях Украины. Энергетики проводят ремонтные работы по восстановлению электроснабжения и заживлению потребителей.
По информации "Укрэнерго", сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Также российские оккупанты в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 14 погибших.