Из-за массированного вражеского обстрела Украины повреждены энергообъекты в нескольких областях

электросети
В результате российской атаки повреждены энергообъекты в нескольких областях. / Freepik

28 августа в результате массированного российского обстрела повреждены энергообъекты в нескольких областях Украины. Энергетики проводят ремонтные работы по восстановлению электроснабжения и заживлению потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил и в "Укрэнерго".

"В результате ночной вражеской ракетно-дроновой атаки – повреждены энергообъекты в нескольких областях. Как следствие – есть локальные отключения потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, часть потребителей на утро уже удалось заживить. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу ", — заявили в компании.

Из соображений безопасности не сообщают, какие именно энергетические объекты и в каких регионах получили повреждения.

По информации "Укрэнерго", сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Потребление электричества

"Укрэнерго" отмечает, что потребление электричества снижается второй день подряд. Так, по состоянию на 9:30 четверга оно было на 1,1% ниже, чем в это время предыдущего дня. Причиной этого является ясная погода на всей территории Украины, что приводит к высокой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему уменьшению энергопотребления из общей сети.

Однако оператор энергосистемы советует перенести активное потребление электричества на период наиболее производительной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 17:00.

Ночной обстрел Украины

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 12 погибших.

Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушено заведение сети кондитерских Honey.

Также повреждения получило здание представительства Европейского Союза в Украине. На обстрел Украины отреагировала Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос: "Я решительно осуждаю эти жестокие нападения, явные свидетельства того, что Россия отвергает мир и выбирает террор. Мы выражаем полную солидарность с работниками ЕС, их семьями и всеми украинцами, которые терпят эту агрессию".

Автор:
Татьяна Ковальчук