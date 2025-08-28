Через масований ворожий обстріл України пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях

28 серпня внаслідок масованого російського обстрілу пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях України. Енергетики проводять ремонтні роботи для відновлення електропостачання та заживлення споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в "Укренерго".

"Внаслідок нічної ворожої ракетно-дронової атаки – пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях. Як наслідок – є локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", — заявили в компанії.

Наразі з міркувань безпеки не повідомляють, які саме енергетичні об’єкти та в яких регіонах зазнали пошкоджень.

За інформацією "Укренерго", зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Споживання електрики

"Укренерго" зауважує, що споживання електрики знижується другий день поспіль. Так, станом на 9:30 четверга воно було на 1,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причиною цього є ясна погода на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Однак оператор енергосистеми радить перенести активне споживання електрики на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 17:00.

Нічний обстріл України

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 12 загиблих.

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Також пошкоджень зазнала будівля представництва Європейського Союзу в Україні. На обстріл України відреагувала єврокомісар з питань розширення Марта Кос: "Я рішуче засуджую ці жорстокі напади, які є явним свідченням того, що Росія відкидає мир і обирає терор. Ми висловлюємо повну солідарність із працівниками ЄС, їхніми родинами та всіма українцями, які терплять цю агресію".