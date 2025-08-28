Росіяни обстріляли критичну інфраструктуру на Вінниччині: десятки тисяч споживачів залишились без світла

Вночі 28 серпня російські війська атакували енергетичні об'єкти на Вінниччині. Через влучання без світла залишилися декілька десятків тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах", - наголосила вона.

Також зафіксовано пошкодження житлових будинків. За даними ОВА, інформація про постраждалих не надходила.

На місцях обстрілів працюють екстрені служби. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Обстріл України 28 серпня

28 серпня внаслідок масованого російського обстрілу пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях України. Енергетики проводять ремонтні роботи для відновлення електропостачання та заживлення споживачів.

За інформацією "Укренерго", зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Також російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 14 загиблих.