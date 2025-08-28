- Тип
Росіяни обстріляли критичну інфраструктуру на Вінниччині: десятки тисяч споживачів залишились без світла
Вночі 28 серпня російські війська атакували енергетичні об'єкти на Вінниччині. Через влучання без світла залишилися декілька десятків тисяч споживачів у 29 населених пунктах.
Як пише Delo.ua, про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
"Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах", - наголосила вона.
Також зафіксовано пошкодження житлових будинків. За даними ОВА, інформація про постраждалих не надходила.
На місцях обстрілів працюють екстрені служби. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Обстріл України 28 серпня
28 серпня внаслідок масованого російського обстрілу пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях України. Енергетики проводять ремонтні роботи для відновлення електропостачання та заживлення споживачів.
За інформацією "Укренерго", зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Також російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 14 загиблих.