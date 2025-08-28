Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Готівковий курс:

USD

41,40

41,33

EUR

48,28

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росіяни обстріляли критичну інфраструктуру на Вінниччині: десятки тисяч споживачів залишились без світла

Електроенергія, експорт
Росіяни вдарили по об'єктах енергетики. Фото: Freepik

Вночі 28 серпня російські війська атакували енергетичні об'єкти на Вінниччині. Через влучання без світла залишилися декілька десятків тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах", - наголосила вона.

Також зафіксовано пошкодження житлових будинків. За даними ОВА, інформація про постраждалих не надходила.

На місцях обстрілів працюють екстрені служби. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Обстріл України 28 серпня

28 серпня внаслідок масованого російського обстрілу пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях України. Енергетики проводять ремонтні роботи для  відновлення електропостачання та заживлення споживачів.

За інформацією "Укренерго", зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Також російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 14 загиблих.

Автор:
Тетяна Бесараб