Вечером 18 ноября российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области, где работала аварийная бригада группы "Нафтогаз". В результате атаки ранения получил водитель бригады. Это уже третий случай атаки на газовиков компании за последние несколько дней.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности главы правления группы "Нафтогаз" Сергея Федоренко.

По данным компании, аварийная бригада прибыла по вызову в жилой дом в Чугуеве, когда начался российский обстрел.

В результате атаки пострадал водитель. Его прооперировали, сейчас состояние работника стабильное.

Третья атака на газовиков через несколько дней

В "Нафтогазе" сообщили, что за последние несколько дней российские войска уже трижды атаковали работников и объекты газовой инфраструктуры.

В частности, в Донецкой области в результате обстрела ранения получили двое газовщиков.

В Днепропетровской области российские войска атаковали служебный объект, на котором работали газовики, и повредили специальный транспорт.

По словам Сергея Федоренко, аварийные бригады работают круглосуточно как в тыловых, так и прифронтовых общинах. Из-за постоянной угрозы обстрелов работники выезжают на вызовы в бронежилетах и шлемах.

Несмотря на опасность газовики продолжают выполнять аварийные работы и возобновлять газоснабжение в населенных пунктах.

Напомним, 17 ноября в Донецкой области российский FPV-дрон атаковал автомобиль аварийной газовой службы "Нафтогаза". В результате удара двое работников получили ранения, их госпитализировали.