Россию не приняли в Совет Международной организации гражданской авиации: Москва требовала переголосования

России не удалось вернуть место в Совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) ООН из-за сопротивления Европейскому Союзу. После провала Москва немедленно призвала к "повторному туру голосования".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он подчеркнул, что страна, нарушающая Чикагскую конвенцию, запускает самолеты без сертификатов летной годности, вмешивается в работу GPS и создает прямую угрозу безопасности полетов, не может участвовать в руководстве международной авиацией.

Украинская сторона объясняла риски для мировой авиации в случае допуска России в руководящие органы ИСАО. К кампании активно присоединились ЕС, Великобритания и США. Именно благодаря общим действиям РФ не хватило шести голосов, чтобы вернуться в Совет.

«Мы работали совместно, чтобы поддержать безопасность международной авиации. Результат этого голосования важен для всего международного сообщества и четко подтверждает: государство-агрессор не может влиять на правила в глобальной авиационной сфере», – отметил Кулеба.

В Минразвитии подчеркнули, что ICAO является главным мировым органом, определяющим правила и стандарты безопасности международных полетов. В Совет входят государства, оказывающие наибольшее влияние на глобальную авиацию. Поэтому невхождение России в первые две группы Совета является сигналом для всего международного сообщества. Это означает дальнейшую изоляцию агрессора в международных организациях, потерю доверия к России в авиационной сфере и подтверждение того, что Украина и партнеры стали движущей силой этого процесса.

Москва требовала переголосования

После того, как Россия не набрала необходимой поддержки для получения места в 36-членном Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО), российский представитель призвал к "повторному туру голосования", пишет Politico.

Россия была исключена из Совета ICAO в 2022 году из-за незаконного конфискования Москвой арендованных самолетов в начале войны против Украины было достаточно, чтобы убедить большинство правительств не избирать Россию в совет.

Кроме того, совет обвинил Россию в сбыте рейса MH17 Malaysia Airlines над территорией на востоке Украины, контролируемой российскими силами, что привело к гибели 298 человек.

Представитель Европейской комиссии по вопросам транспорта Анна-Кайса Итконен перед голосованием заявила, что "неприемлемо, чтобы государство, которое ставит под угрозу безопасность авиапассажиров и нарушает международные правила, занимало место в руководящем органе организации, отвечающем за соблюдение этих же правил".

Россия просит ослабить санкции из-за проблем безопасности в гражданской авиации

Россия обратилась в ICAO с призывом ослабить санкции, введенные после ее вторжения в Украину, включая ограничения на поставку запасных части для самолетов, критически важных для безопасности полетов.

С февраля 2022 г. западные санкции ограничили доступ России к приобретению как новых иностранных самолетов, так и к запчастям к воздушным судам.

По данным инсайдеров, российские авиакомпании закупали запчасти для более чем 700 самолетов, преимущественно Airbus, из-за сложных косвенных маршрутов. Кремль пытается добиться снятия ограничений на поставки, заявляя, что они являются критическими для безопасности полетов ее флота.