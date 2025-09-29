Росію не взяли до Ради Міжнародної організації цивільної авіації: Москва вимагала переголосування

Росії не вдалося повернути місце в Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) ООН через опір з боку Європейського Союзу. Після провалу Москва негайно закликала до "повторного туру голосування".

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він наголосив, що країна, яка порушує Чиказьку конвенцію, запускає літаки без сертифікатів льотної придатності, втручається в роботу GPS і створює пряму загрозу безпеці польотів, не може брати участі у керівництві міжнародною авіацією.

Українська сторона пояснювала ризики для світової авіації у випадку допуску Росії до керівних органів ІСАО. До кампанії активно долучилися ЄС, Велика Британія та США. Саме завдяки спільним діям РФ не вистачило шести голосів, аби повернутися до Ради.

💬«Ми працювали спільно, щоб підтримати безпеку міжнародної авіації. Результат цього голосування є важливим для всієї міжнародної спільноти і чітко підтверджує: держава-агресор не може впливати на правила у глобальній авіаційній сфері», – зазначив Кулеба.

У Мінрозвитку підкреслили, що ІСАО є головним світовим органом, який визначає правила і стандарти безпеки міжнародних польотів. До Ради входять держави, які мають найбільший вплив на глобальну авіацію. Тому невходження Росії до перших двох груп Ради є сигналом для всієї міжнародної спільноти. Це означає подальшу ізоляцію агресора у міжнародних організаціях, втрату довіри до Росії в авіаційній сфері та підтвердження того, що саме Україна і партнери стали рушійною силою цього процесу.

Москва вимагала переголосування

Після того, як Росія не набрала необхідної підтримки для отримання місця в 36-членній Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), російський представник закликав до "повторного туру голосування", пише Politico.

Росію було виключено з Ради ІКАО у 2022 році через незаконне конфіскування Москвою орендованих літаків на початку війни проти України було достатньо, щоб переконати більшість урядів не обирати Росію до ради.

Крім того, рада звинуватила Росію у збитті рейсу MH17 Malaysia Airlines над територією на сході України, контрольованою російськими силами, що призвело до загибелі 298 людей.

Речниця Європейської комісії з питань транспорту Анна-Кайса Ітконен перед голосуванням заявила, що "неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів і порушує міжнародні правила, займала місце в керівному органі організації, який відповідає за дотримання цих самих правил".

Росія просить послабити санкції через проблеми безпеки в цивільній авіації

Росія звернулася до ІКАО із закликом послабити санкції, запроваджені після її вторгнення в Україну, включаючи обмеження на постачання запасних частини для літаків, які є критично важливими для безпеки польотів.

З лютого 2022 року західні санкції обмежили доступ Росії до придбання як нових іноземних літаків, так і до запчастин до повітряних суден.

За даними інсайдерів, російські авіакомпанії закуповували запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus, через складні непрямі маршрути. Кремль намагається домогтися зняття обмежень на постачання, заявляючи, що вони є критичними для безпеки польотів її флоту.