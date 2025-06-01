Рост капитальных инвестиций в Украине замедлился до 32,5% в первом квартале 2025 года

Темпы роста капитальных инвестиций в Украине в январе-марте 2025 замедлились до 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в четвертом квартале 2024 г. этот показатель составил 48,1%.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В первом квартале 2025 года в Украине было освоено 123,8 млрд. грн. капитальных инвестиций. Основным источником финансирования остаются собственные средства предприятий и организаций – за их счет было профинансировано 77,1% всех инвестиций.

По другим источникам финансирования:

средства населения на строительство жилья — 6,5%;

государственный бюджет — 3,5%;

местные бюджеты — 2,7%;

банковские и другие заемные средства – 4,7%;

иностранные инвестиции — всего 0,3%.

Наибольшие объемы капинвестиций традиционно были направлены в машины и оборудование (36,8% общего объема), инженерные сооружения (18,2%) и транспортные средства (10,7%).

По видам экономической деятельности наиболее значительный рост зафиксирован в:

транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – в 2,4 раза, до 15,7 млрд грн;

сельском хозяйстве — на 46,9%, до 13,6 млрд грн;

промышленности — на 25%, до 48,7 млрд грн;

торговли — на 55,8%, до 11,3 млрд грн;

телекоммуникациях и ИТ — на 42%, до 5,5 млрд грн;

операциях с недвижимостью – в 2,4 раза, до 3,7 млрд грн.

Существенный рост также произошел в сфере финансов и страхования (на 79,4%, до 4,5 млрд грн), здравоохранении (на 52,4%, до 2,6 млрд грн), образовании (на 97,8%, до 0,2 млрд грн) и госуправлении и обороне (на 31,4%).

В 2024 году объем капитальных инвестиций в Украине вырос на 35,1% и достиг 534,4 млрд грн.

Добавим, сумма капитальных инвестиций за январь-декабрь 2024 составила 534,4 млрд грн. Это на 35,1% больше чем за аналогичный период 2023 года. Наибольшее количество вложений было осуществлено за счет собственных средств предприятий и организаций, на втором месте – средства государственного бюджета.