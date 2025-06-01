- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рост капитальных инвестиций в Украине замедлился до 32,5% в первом квартале 2025 года
Темпы роста капитальных инвестиций в Украине в январе-марте 2025 замедлились до 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в четвертом квартале 2024 г. этот показатель составил 48,1%.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В первом квартале 2025 года в Украине было освоено 123,8 млрд. грн. капитальных инвестиций. Основным источником финансирования остаются собственные средства предприятий и организаций – за их счет было профинансировано 77,1% всех инвестиций.
По другим источникам финансирования:
- средства населения на строительство жилья — 6,5%;
- государственный бюджет — 3,5%;
- местные бюджеты — 2,7%;
- банковские и другие заемные средства – 4,7%;
- иностранные инвестиции — всего 0,3%.
Наибольшие объемы капинвестиций традиционно были направлены в машины и оборудование (36,8% общего объема), инженерные сооружения (18,2%) и транспортные средства (10,7%).
По видам экономической деятельности наиболее значительный рост зафиксирован в:
- транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – в 2,4 раза, до 15,7 млрд грн;
- сельском хозяйстве — на 46,9%, до 13,6 млрд грн;
- промышленности — на 25%, до 48,7 млрд грн;
- торговли — на 55,8%, до 11,3 млрд грн;
- телекоммуникациях и ИТ — на 42%, до 5,5 млрд грн;
- операциях с недвижимостью – в 2,4 раза, до 3,7 млрд грн.
Существенный рост также произошел в сфере финансов и страхования (на 79,4%, до 4,5 млрд грн), здравоохранении (на 52,4%, до 2,6 млрд грн), образовании (на 97,8%, до 0,2 млрд грн) и госуправлении и обороне (на 31,4%).
В 2024 году объем капитальных инвестиций в Украине вырос на 35,1% и достиг 534,4 млрд грн.
Добавим, сумма капитальных инвестиций за январь-декабрь 2024 составила 534,4 млрд грн. Это на 35,1% больше чем за аналогичный период 2023 года. Наибольшее количество вложений было осуществлено за счет собственных средств предприятий и организаций, на втором месте – средства государственного бюджета.