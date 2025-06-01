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Зростання капітальних інвестицій в Україні уповільнилося до 32,5% у першому кварталі 2025 року
Темпи зростання капітальних інвестицій в Україні у січні–березні 2025 року сповільнилися до 32,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року цей показник становив 48,1%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У першому кварталі 2025 року в Україні було освоєно 123,8 млрд грн капітальних інвестицій. Основним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств і організацій — за їх рахунок було профінансовано 77,1% усіх інвестицій.
За іншими джерелами фінансування:
- кошти населення на будівництво житла — 6,5%;
- державний бюджет — 3,5%;
- місцеві бюджети — 2,7%;
- банківські та інші позикові кошти — 4,7%;
- іноземні інвестиції — лише 0,3%.
Найбільші обсяги капінвестицій традиційно були спрямовані в машини та обладнання (36,8% від загального обсягу), інженерні споруди (18,2%) та транспортні засоби (10,7%).
За видами економічної діяльності найбільш значне зростання зафіксоване у:
- транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності — в 2,4 раза, до 15,7 млрд грн;
- сільському господарстві — на 46,9%, до 13,6 млрд грн;
- промисловості — на 25%, до 48,7 млрд грн;
- торгівлі — на 55,8%, до 11,3 млрд грн;
- телекомунікаціях та ІТ — на 42%, до 5,5 млрд грн;
- операціях із нерухомістю — в 2,4 раза, до 3,7 млрд грн.
Суттєве зростання також відбулося у сфері фінансів та страхування (на 79,4%, до 4,5 млрд грн), охороні здоров’я (на 52,4%, до 2,6 млрд грн), освіті (на 97,8%, до 0,2 млрд грн) та держуправлінні й обороні (на 31,4%, до 61 млрд грн).
Загалом, у 2024 році обсяг капітальних інвестицій в Україні зріс на 35,1% і сягнув 534,4 млрд грн.
Додамо, сума капітальних інвестицій за січень–грудень 2024 року склала 534,4 млрд грн. Це на 35,1% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільше вкладень було здійснено за рахунок власних коштів підприємств та організацій, на другому місці – кошти державного бюджету.