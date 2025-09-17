Запланована подія 2

Рост на 20%: с начала года украинцы уплатили 400 млрд грн налога на доходы физических лиц

НДФЛ увеличился на 67 млрд грн за 8 месяцев / Depositphotos

За первые восемь месяцев 2025 плательщики перечислили в бюджет почти 400 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 20,3% или на 67,3 млрд грн превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Наибольшие суммы НДФЛ поступили из следующих регионов:

  • г. Киев – 95,1 млрд грн;
  • Днепропетровская область – 39,2 млрд грн;
  • Львовская область – 26,9 млрд грн;
  • Киевская область – 23,8 млрд. грн.

В ГНС напомнили о возможности воспользоваться налоговой скидкой. Это право предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц, в течение года осуществлявших расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

В Украине уже давно действует механизм, позволяющий каждому   плательщику вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Сюда можно отнести расходы на обучение, аренду жилья для ВПЛ, страхование, ипотеку или лечение.

Налоговая скидка предусмотрена статьей 166 Налогового кодекса. Право на нее имеет каждый налогоплательщик, но пользуются им единицы.

Чтобы получить скидку, необходимо иметь официально подтвержденные расходы, в том числе чеки. Но кроме этого, конечно, иметь и белые доходы.

Напомним, в течение января – июля 2025 года плательщики, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в бюджет 45,8 млрд грн единого налога. Это на 5,1 млрд грн (12,5%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

