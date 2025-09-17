Зростання на 20%: з початку року українці сплатили 400 млрд грн податку на доходи фізичних осіб

За перші вісім місяців 2025 року платники перерахували до бюджету майже 400 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 20,3%, або на 67,3 млрд грн перевищує показники минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Найбільші суми ПДФО надійшли з таких регіонів:

м. Київ – 95,1 млрд грн;

Дніпропетровська область – 39,2 млрд грн;

Львівська область – 26,9 млрд грн;

Київська область – 23,8 млрд грн.

В ДПС нагадали про можливість скористатися податковою знижкою. Це право передбачене для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

В Україні вже давно діє механізм, що дозволяє кожному платнику повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Сюди можна віднести витрати на навчання, оренду житла для ВПО, страхування, іпотеку чи лікування тощо.

Податкова знижка передбачена статтею 166 Податкового кодексу України. Право на неї має кожен платник податків, але користуються ним одиниці.

Щоб отримати знижку, потрібно мати офіційно підтверджені витрати, в тому числі чеки. Але крім цього, звичайно, мати і білі доходи.

Нагадаємо, протягом січня - липня 2025 року платники, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 45,8 млрд грн єдиного податку. Це на 5,1 млрд грн (12,5%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.