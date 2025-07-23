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Рост товарооборота: Украина предлагает Израилю возобновить работу межправительственной комиссии

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Украина инициирует возобновление работы экономической комиссии с Израилем

Украина предложила возобновить деятельность украинско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, чтобы способствовать дальнейшему росту объемов двусторонней торговли.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет " Укринформ " со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги на совместной с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в прошлом году товарооборот между странами вырос более чем на 65%, достигнув почти   $1 миллиарда .

"Должны развить эту положительную динамику. Нам важно возобновить деятельность (межправительственной украинско-израильской) комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и провести ее очередное заседание", - сказал Сибига.

Он добавил, что предлагает возобновить политические консультации между Министерствами иностранных дел Украины и   Израиля.

Следует отметить, что последнее 12-е заседание совместной украинско-израильской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству состоялось 29-30 ноября 2021 года в Израиле.

Как Израиль помогает Украине

Недавно Израиль заявил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Украине. В частности, речь идет о системах водоснабжения, предназначенных для сотен тысяч жителей восточных областей, где инфраструктура водоснабжения пострадала от российских обстрелов.

С февраля 2022, с начала полномасштабной войны, Израиль уже оказал Украине значительную гуманитарную помощь. Она включала в себя организацию воздушных и наземных "мостов" для поставки продовольствия, медикаментов и другого необходимого оборудования.

В первые месяцы войны также функционировал полевой госпиталь, а в первом квартале 2025 года сотни генераторов были распределены среди пострадавших от обстрелов регионов.

Автор:
Татьяна Бессараб