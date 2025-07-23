Зростання товарообігу: Україна пропонує Ізраїлю відновити роботу міжурядової комісії

Україна запропонувала відновити діяльність українсько-ізраїльської комісії з торговельно-економічного співробітництва, щоб сприяти подальшому зростанню обсягів двосторонньої торгівлі.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Укрінформ" з посиланням на заяву голови МЗС України Андрія Сибіги на спільній з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром пресконференції у Києві.

За його словами, минулого року товарообіг між країнами зріс на понад 65%, досягнувши майже $1 мільярда.

"Маємо розвинути цю позитивну динаміку. Нам важливо відновити діяльність (міжурядової українсько-ізраїльської) комісії з торговельно-економічного співробітництва та провести її чергове засідання", - сказав Сибіга.

Він додав, що пропонує також відновити політичні консультації між Міністерствами закордонних справ України та Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у вівторок, 22 липня, прибув з візитом до Києва. У рамках поїздки він планує провести низку зустрічей із представниками української влади.

Очікується, що Саар поспілкується з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, а також із заступником голови Верховної Ради.

Варто зазначити, що останнє 12‑те засідання спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва відбулося 29–30 листопада 2021 року в Ізраїлі.

Як Ізраїль допомагає Україні

Нещодавно Ізраїль заявив про надання додаткової гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, йдеться про системи водопостачання, призначені для сотень тисяч жителів східних областей, де інфраструктура водопостачання постраждала від російських обстрілів.

З лютого 2022 року, від початку повномасштабної війни, Ізраїль вже надав Україні значну гуманітарну допомогу. Вона включала організацію повітряних та наземних "мостів" для постачання продовольства, медикаментів та іншого необхідного обладнання.

У перші місяці війни також функціонував польовий госпіталь, а в першому кварталі 2025 року сотні генераторів було розподілено серед регіонів, що постраждали від обстрілів.