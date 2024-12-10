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Рождественско-новогодний шоппинг украинцев в 2024 году: какие тенденции стали характерными
Несмотря на третий год полномасштабной войны, 65% опрошенных украинцев не планируют отказываться от праздничного шопинга. Это положительная тенденция, поскольку в прошлом году этот показатель составлял 59%, а в 2022-м — 61%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Deloitte.
Всего в опросе приняло участие более 1 000 респондентов.
Какие тенденции характерны для рождественско-новогоднего шопинга украинцев в 2024 году
- Праздничное настроение не исчезает, а только крепнет.
65% опрошенных начнут рождественский и новогодний шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году этот показатель был на отметке 59%.
- Новогодние расходы преобладают.
45% опрошенных потратят больше на празднование Нового года, чем Рождества. Для большей половины респондентов (57%) средний праздничный чек составит от 1000 до 5000 грн.
- Фокус на самом важном.
7 из 10 респондентов планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительную помощь, а 79% поддержат защитников на передовой. Среди поколения бэби-бумеров 91% направят средства именно на помощь украинским военным.
- Искусственный интеллект изменяет подход к шопингу.
23% респондентов выразили готовность использовать ИИ во время праздничного шопинга для поиска идей по подаркам, скидкам. Этот показатель снижается с увеличением возраста: от 41% у зуммеров до 13% среди людей поколения бэби-бумеров.
- Рациональность в покупках.
Украинские потребители готовы ждать доставку товара из-за границы, если его стоимость на иностранном сайте дешевле на 20%. Кроме того, 50% покупателей во время праздничного шопинга положат дополнительные товары в онлайн-корзину, чтобы получить бесплатную доставку.
- Покупают украинское.
41% опрошенных во время рождественского и новогоднего шопинга планируют купить товары от украинских брендов и поставщиков.
- Шопинг без переплат.
56% украинцев предпочитают продавца, который предлагает возможность оплатить товары частями без дополнительных процентов.
Также во время опроса были выявлены факторы, влияющие на принятие решения о покупке. Ими стали:
- Дешевая или бесплатная доставка – 33%;
- Быстрая доставка (до 15 календарных дней) – 22%;
- Удобство иностранного сайта – 16%;
- Все вышеперечисленные условия – 15%.
Детальнее о результатах опроса компанией Deloitte о подходе к шопингу и празднованию Рождества и Нового года в Украине среди разных поколений читайте в материале Delo.ua.