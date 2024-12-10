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Рождественско-новогодний шоппинг украинцев в 2024 году: какие тенденции стали характерными

Новый год, Рождество, праздники
Каким будет рождественско-новогодний шоппинг украинцев в 2024 году

Несмотря на третий год полномасштабной войны, 65% опрошенных украинцев не планируют отказываться от праздничного шопинга. Это положительная тенденция, поскольку в прошлом году этот показатель составлял 59%, а в 2022-м — 61%.

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Киев, 12 декабря, офлайн
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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Deloitte.

Всего в опросе приняло участие более 1 000 респондентов.

Какие тенденции характерны для рождественско-новогоднего шопинга украинцев в 2024 году

  • Праздничное настроение не исчезает, а только крепнет.

65% опрошенных начнут рождественский и новогодний шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году этот показатель был на отметке 59%.

  • Новогодние расходы преобладают.

45% опрошенных потратят больше на празднование Нового года, чем Рождества. Для большей половины респондентов (57%) средний праздничный чек составит от 1000 до 5000 грн.

Фото 2 — Рождественско-новогодний шоппинг украинцев в 2024 году: какие тенденции стали характерными
  • Фокус на самом важном.

7 из 10 респондентов планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительную помощь, а 79% поддержат защитников на передовой. Среди поколения бэби-бумеров 91% направят средства именно на помощь украинским военным.

  • Искусственный интеллект изменяет подход к шопингу.

23% респондентов выразили готовность использовать ИИ во время праздничного шопинга для поиска идей по подаркам, скидкам. Этот показатель снижается с увеличением возраста: от 41% у зуммеров до 13% среди людей поколения бэби-бумеров.

  • Рациональность в покупках.

Украинские потребители готовы ждать доставку товара из-за границы, если его стоимость на иностранном сайте дешевле на 20%. Кроме того, 50% покупателей во время праздничного шопинга положат дополнительные товары в онлайн-корзину, чтобы получить бесплатную доставку.

  • Покупают украинское.

41% опрошенных во время рождественского и новогоднего шопинга планируют купить товары от украинских брендов и поставщиков.

  • Шопинг без переплат.

56% украинцев предпочитают продавца, который предлагает возможность оплатить товары частями без дополнительных процентов.

Также во время опроса были выявлены факторы, влияющие на принятие решения о покупке. Ими стали:

  • Дешевая или бесплатная доставка – 33%;
  • Быстрая доставка (до 15 календарных дней) – 22%;
  • Удобство иностранного сайта – 16%;
  • Все вышеперечисленные условия – 15%.

Детальнее о результатах опроса компанией Deloitte о подходе к шопингу и празднованию Рождества и Нового года в Украине среди разных поколений читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Колесниченко