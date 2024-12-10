Різдвяно-новорічний шопінг українців у 2024 році: які тенденції стали характерними

Незважаючи на третій рік повномасштабної війни 65% опитаних українців не планують відмовлятися від святкового шопінгу. Це є позитивною тенденцією, оскільки минулого року цей показник становив 59%, а в 2022-му — 61%.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Deloitte.

Всього в опитуванні взяли участь понад 1 000 респондентів.

Які тенденції є характерними для різдвяно-новорічного шопінгу українців у 2024 році

Святковий настрій не зникає, а лише міцнішає.

65% опитаних розпочнуть різдвяний та новорічний шопінг у період з 1 до 24 грудня. Минулого року цей показник був на відмітці 59%.

Новорічні витрати переважають.

45% опитаних витратять більше коштів на святкування Нового року, ніж Різдва. Для більшої половини респондентів (57%) середній святковий чек становитиме від 1 000 грн до 5 000 грн.

Фокус на найважливішому.

7 із 10 респондентів планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійну допомогу, а 79% із них підтримають захисників на передовій. Серед покоління бебі-бумерів 91% спрямують кошти саме на допомогу українським військовим.

Штучний інтелект змінює підхід до шопінгу.

23% респондентів виявили готовність використовувати ШІ під час святкового шопінгу для пошуку ідей щодо подарунків, знижок. Цей показник знижується зі збільшенням віку: від 41% у зумерів до 13% серед людей покоління бебі-бумерів.

Раціональність у покупках.

Українські споживачі готові чекати на доставку товару з-за кордону, якщо його вартість на іноземному сайті дешевша на 20%. Крім того, 50% покупців під час святкового шопінгу покладуть додаткові товари в онлайн-кошик, щоб отримати безкоштовну доставку.

Купують українське.

41% опитаних під час різдвяного та новорічного шопінгу планують придбати товари від українських брендів і постачальників.

Шопінг без переплат.

56% українців віддають перевагу продавцю, який пропонує можливість оплатити товари частинами без додаткових процентів.

Також під час опитування було виявлено фактори, які впливають на прийняття рішення щодо покупки. Ними стали:

Дешева або безкоштовна доставка – 33%;

Швидка доставка (до 15 календарних днів) – 22%;

Зручність іноземного сайту – 16%;

Всі вищезазначені умови – 15%.

Детальніше про результати опитування компанією Deloitte про підхід до шопінгу та святкування Різдва та Нового року в Україні серед різних поколінь читайте у матеріалі Delo.ua.