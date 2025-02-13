Руководитель харьковской фирмы присвоил 44 млн грн, предназначенных для закупки соли для Полтавы

Киевский районный суд Полтавы арестовал имущество компании, руководителя которой разоблачили в хищении почти 44 млн. грн. местного бюджета. Компания получила миллионы гривен за соль для дорог, которую так и не поставила городу.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Следствие установило, что в конце 2022 Управление жилищно-коммунального хозяйства Полтавского городского совета заключило договор с харьковским обществом по уборке территории города и общины. Эта фирма также должна была поставить городу 3 тысячи тонн технической соли для посыпания дорог. Но, несмотря на получение предварительной оплаты в размере 43,8 млн грн, руководитель заключившей договор фирмы не выполнил свои обязательства.

Как пишет издание "Полтавщина", речь идет об ООО "ДСК Квант" из Харькова. Также арестованы 43,8 млн грн, которые находятся на банковских счетах владельца и руководителя компании Александра Кравченко. Его подозревают в присвоении имущества Полтавской общины и подделке документов. Суд также запретил Кравченко или его доверенным лицам проводить какие-либо банковские операции со счетами подсудимого. Разрешены только обязательные платежи в бюджет и выплаты заработной платы.

Следователи утверждают, что в декабре 2022-го и в январе 2023 года руководитель "ДСК Квант" умышленно завысил объемы по поставкам технической соли по договору, который в сентябре 2022 года заключило его предприятие и УЖКХ Полтавского горсовета. Для этого в акты выполненных работ, справки стоимости и в акты приема-передачи внесены ложные данные — поддельные документы были переданы управлению ЖКХ.

Фигуранту дела объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: растрата имущества и служебный подлог. Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 8 млн грн. В настоящее время залог внесен.

Что предшествовало

Ранее Delo.ua писало, что территориальное управление БЭБ в Полтавской области разоблачило харьковскую фирму на растрате бюджетных средств в особо крупных размерах из-за невыполнения контракта с мэрией Полтавы. Судя по данным в системе "Госзакупки онлайн", в сентябре 2022 года управление ЖКХ Полтавского горсовета заключало договор на услуги по уборке улиц и других территорий с ООО "ДСК Квант" (Харьков). В документах, в частности, упоминалась и перевозка 3 тысяч тонн соли с антислежителем.

Директором и 100% владельцем фирмы является Александр Кравченко. Компания имеет уставный капитал всего в 1 тысячу гривен, основным видом деятельности указывает строительство дорог и автострад, хотя занимается также рядом других видов строительно-монтажных работ.