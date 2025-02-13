Керівник харківської фірми привласнив 44 млн грн, призначених на закупівлю солі для Полтави

Київський районний суд Полтави арештував майно компанії, керівника якої викрили у розкраданні майже 44 млн грн місцевого бюджету. Компанія отримала мільйони гривень за сіль для доріг, яку так і не поставила місту.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило, що наприкінці 2022 року Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договір з харківським товариством щодо прибирання території міста та громади. Ця фірма також мала поставити місту 3 тисяч тонн технічної солі для посипання доріг. Але, незважаючи на отримання попередньої оплати в розмірі понад 43,8 млн грн, керівник фірми, яка уклала договір, не виконав свої зобов'язання.

Як пише видання "Полтавщина", йдеться про ТОВ "ДБК Квант" з Харкова. Також арештовані 43,8 млн грн, які знаходяться на банківських рахунках власника та керівника компанії — Олександра Кравченка. Його підозрюють у привласненні майна Полтавської громади та в підробленні документів. Суд також заборонив Кравченку, чи його довіреним особам, проводити будь-які банківські операції з рахунками підсудного. Дозволені лише обов’язкові платежі до бюджету та виплати заробітної плати.

Слідчі вважають, що у грудні 2022-го та в січні 2023 року, керівник "ДБК Квант" навмисне завищив обсяги із постачання технічної солі за договором, який у вересні 2022 року уклало його підприємство та УЖКГ Полтавської міськради. Для цього в акти виконаних робіт, в довідки вартості та в акти приймання-передавання внесені неправдиві дані — підроблені документи були передані управлінню ЖКГ.

Фігуранту справи оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу: розтрата майна та службове підроблення. Для підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 8 млн грн. Наразі застава внесена.

Що передувало

Раніше Delo.ua писало, що територіальне управління БЕБ у Полтавській області викрило харківську фірму на розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах через невиконання контракту з мерією Полтави. Судячи з даних у системі "Держзакупівлі онлайн", у вересні 2022 року управління ЖКГ Полтавської міськради укладало договір на послуги з прибирання вулиць та інших територій з ТОВ "ДБК Квант" (Харків). У документах, зокрема, згадувалося й перевезення 3 тисяч тонн солі з антизлежувачем.

Директором та 100%-м власником фірми є Олександр Кравченко. Компанія має статутний капітал лише в 1 тисячу гривень, основним видом діяльності вказує будівництво доріг і автострад, хоча займається також низкою інших видів будівельно-монтажних робіт.