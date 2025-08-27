Запланована подія 2

Читати українською

Рынок автогаза: на какие авто украинцы чаще всего устанавливали ГБО в июле

На какие авто украинцы ставят ГБО

В июле 2025 года в сервисных центрах МВД зарегистрировали 1229 переоборудований легковых автомобилей для работы на газе. Этот показатель вырос на 16,8% по сравнению с июнем прошлого года, но в то же время он значительно меньше на 41,8%, чем количество переоборудований в июле 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Аналитики отметили, что, несмотря на рост цены на газ, которая в начале года достигала 37 грн/л и сейчас составляет около 34,4 грн/л, водители все еще ищут пути экономии на горючем.

Топ-10 марок с ГБО

Среди марок, на которые чаще всего устанавливали газобаллонное оборудование, лидером является Toyota. Это объясняется тем, что многие модели имеют атмосферные двигатели, которые легко адаптировать под ГБО.

В верхней части списка также находятся Jeep, Hyundai и Nissan, преимущественно американские версии с аналогичными двигателями. В то же время ВАЗ, ранее бывший среди лидеров, постепенно покидает рейтинг, поскольку количество этих автомобилей в Украине уменьшается.

Средний возраст автомобилей с ГБО

ГБО активно устанавливают как на относительно новые автомобили, так и на машины со значительным пробегом.

  • Jeep - 7 (лет, средний возраст)
  • Toyota - 12
  • Nissan - 12
  • Ford - 12
  • Mitsubish i — 14
  • Hyundai - 14
  • Renault — 16
  • Volkswagen - 17
  • Skoda — 18
  • ВАЗ - 25

Топ-10 моделей с ГБО

Среди отдельных моделей первенство получил Nissan Rogue - типичный "американец" с "атмосферным" двигателем, как и ряд других попавших на слайд моделей. В общей сложности "американцев" здесь разбавляют Skoda Octavia (ранних версий, с двигателями семейства MPI), а также Volkswagen Golf и Renault Megane, и примерно половина "Пассатов", не прибывших к нам из-за океана.

Напомним, что в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели почти 33 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тысяч было реализовано частным покупателям, а 10,4 тысяч — юридическим лицам. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го спрос со стороны физических лиц вырос на 5%, тогда как корпоративный сектор продемонстрировал спад на 10%.

Автор:
Татьяна Бессараб