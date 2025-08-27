Ринок автогазу: на які авто українці найчастіше встановлювали ГБО в липні

У липні 2025 року в сервісних центрах МВС зареєстрували 1229 переобладнань легкових авто для роботи на газі. Цей показник зріс на 16,8% порівняно з червнем минулого року, але водночас він значно менший, на 41,8%, ніж кількість переобладнань у липні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Аналітики зазначили, що попри зростання ціни на газ, яка на початку року сягала 37 грн/л і зараз становить близько 34,4 грн/л, водії все ще шукають шляхи економії на пальному та наважуються на встановлення газобалонного обладнання (ГБО).

Топ-10 марок з ГБО

Серед марок, на які найчастіше встановлювали газобалонне обладнання, лідером є Toyota. Це пояснюється тим, що багато їхніх моделей мають атмосферні двигуни, які легко адаптувати під ГБО.

У верхній частині списку також знаходяться Jeep, Hyundai та Nissan, переважно американські версії з аналогічними двигунами. Водночас ВАЗ, який раніше був серед лідерів, поступово покидає рейтинг, оскільки кількість цих автомобілів в Україні зменшується.

Середній вік автомобілів з ГБО

ГБО активно встановлюють як на відносно нові авто, так і на машини зі значним пробігом.

Jeep — 7 (років, середній вік)

— 7 (років, середній вік) Toyota — 12

— 12 Nissan — 12

— 12 Ford — 12

— 12 Mitsubish i — 14

i — 14 Hyundai — 14

— 14 Renault — 16

— 16 Volkswagen — 17

— 17 Skoda — 18

— 18 ВАЗ — 25

Топ-10 моделей з ГБО

Серед окремих моделей першість отримав Nissan Rogue — типовий "американець" з "атмосферним" двигуном, як і низка інших моделей, що потрапили на слайд. Загалом "американців" тут розбавляють Skoda Octavia (ранніх версій, з двигунами сімейства MPI), а також Volkswagen Golf та Renault Megane, і приблизно половина "Пасатів", які не прибули до нас із-за океану.

Нагадаємо, що у першому півріччі 2025 року українці придбали майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. З них 22,5 тисячі було реалізовано приватним покупцям, а 10,4 тисячі — юридичним особам. У порівнянні з аналогічним періодом 2024-го, попит з боку фізичних осіб зріс на 5%, тоді як корпоративний сектор продемонстрував спад на 10%.