Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок автогазу: на які авто українці найчастіше встановлювали ГБО в липні

автогаз
На які авто українці ставлять ГБО

У липні 2025 року в сервісних центрах МВС зареєстрували 1229 переобладнань легкових авто для роботи на газі. Цей показник зріс на 16,8% порівняно з червнем минулого року, але водночас він значно менший, на 41,8%, ніж кількість переобладнань у липні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Аналітики зазначили,  що попри зростання ціни на газ, яка на початку року сягала 37 грн/л і зараз становить близько 34,4 грн/л, водії все ще шукають шляхи економії на пальному та наважуються на встановлення газобалонного обладнання (ГБО).

Топ-10 марок з ГБО

Серед марок, на які найчастіше встановлювали газобалонне обладнання, лідером є Toyota. Це пояснюється тим, що багато їхніх моделей мають атмосферні двигуни, які легко адаптувати під ГБО.

У верхній частині списку також знаходяться Jeep, Hyundai та Nissan, переважно американські версії з аналогічними двигунами. Водночас ВАЗ, який раніше був серед лідерів, поступово покидає рейтинг, оскільки кількість цих автомобілів в Україні зменшується.

Фото 2 — Ринок автогазу: на які авто українці найчастіше встановлювали ГБО в липні

Середній вік автомобілів з ГБО

ГБО активно встановлюють як на відносно нові авто, так і на машини зі значним пробігом.

  • Jeep — 7 (років, середній вік)
  • Toyota — 12
  • Nissan — 12
  • Ford — 12
  • Mitsubishi — 14
  • Hyundai — 14
  • Renault — 16
  • Volkswagen — 17
  • Skoda — 18
  • ВАЗ — 25

Топ-10 моделей з ГБО

Серед окремих моделей першість отримав Nissan Rogue — типовий "американець" з "атмосферним" двигуном, як і низка інших моделей, що потрапили на слайд. Загалом "американців" тут розбавляють Skoda Octavia (ранніх версій, з двигунами сімейства MPI), а також Volkswagen Golf та Renault Megane, і приблизно половина "Пасатів", які не прибули до нас із-за океану.

Фото 3 — Ринок автогазу: на які авто українці найчастіше встановлювали ГБО в липні

Нагадаємо, що у першому півріччі 2025 року українці придбали майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. З них 22,5 тисячі було реалізовано приватним покупцям, а 10,4 тисячі — юридичним особам. У порівнянні з аналогічним періодом 2024-го, попит з боку фізичних осіб зріс на 5%, тоді як корпоративний сектор продемонстрував спад на 10%.

Автор:
Тетяна Бесараб