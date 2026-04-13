Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок электромобилей Украины резко просел в годовом исчислении

электромобили
Спрос на электромобили в Украине упал / Depositphotos

В марте 2026 года украинский автопарк пополнился 2021 годом электромобилем (BEV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили сократился на 63%, в то же время в месячном измерении зафиксирован рост на 88% по отношению к февралю.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Основную долю регистраций сформировали легковые автомобили – 1910 единиц, из которых 227 были новыми, а 1683 – подержанными. Сегмент коммерческих электромобилей составил 111 единиц, при этом новыми были всего 15 автомобилей.

В сегменте новых электромобилей лидером марта стал BYD Leopard 3 с результатом 34 зарегистрированных авто. Далее расположились ZEEKR 001 и BYD Sea Lion 06 (по 30 единиц), а также Volkswagen ID.UNYX(21) и Volkswagen ID.4(19).

Среди подержанных электромобилей наибольший спрос сохраняется на Nissan Leaf – 226 регистраций. В пятерку также вошли Tesla Model Y (212), Tesla Model 3 (210), Renault Zoe (101) и Kia Niro (100).

В то же время заметим, что март 2026 вошел в историю украинского авторынка как месяц возвращения к тотальной электрификации. Суммарно в новом и подержанном сегменте было зафиксировано 6 361 регистрацию электромобилей. Главный сенсационный показатель — взрывной рост внутренних перепродаж, подскочивших на невероятные 124,6% по сравнению с февралем.

Автор:
Татьяна Гойденко