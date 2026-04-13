Рынок электромобилей Украины резко просел в годовом исчислении

В марте 2026 года украинский автопарк пополнился 2021 годом электромобилем (BEV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили сократился на 63%, в то же время в месячном измерении зафиксирован рост на 88% по отношению к февралю.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Основную долю регистраций сформировали легковые автомобили – 1910 единиц, из которых 227 были новыми, а 1683 – подержанными. Сегмент коммерческих электромобилей составил 111 единиц, при этом новыми были всего 15 автомобилей.

В сегменте новых электромобилей лидером марта стал BYD Leopard 3 с результатом 34 зарегистрированных авто. Далее расположились ZEEKR 001 и BYD Sea Lion 06 (по 30 единиц), а также Volkswagen ID.UNYX(21) и Volkswagen ID.4(19).

Среди подержанных электромобилей наибольший спрос сохраняется на Nissan Leaf – 226 регистраций. В пятерку также вошли Tesla Model Y (212), Tesla Model 3 (210), Renault Zoe (101) и Kia Niro (100).

В то же время заметим, что март 2026 вошел в историю украинского авторынка как месяц возвращения к тотальной электрификации. Суммарно в новом и подержанном сегменте было зафиксировано 6 361 регистрацию электромобилей. Главный сенсационный показатель — взрывной рост внутренних перепродаж, подскочивших на невероятные 124,6% по сравнению с февралем.