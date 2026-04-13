Ринок електромобілів України різко просів у річному вимірі

Попит на електромобілі в Україні впав / Depositphotos

У березні 2026 року український автопарк поповнився 2021 електромобілем (BEV). Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі скоротився на 63%, водночас у місячному вимірі зафіксовано зростання на 88% відносно лютого.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Основну частку реєстрацій сформували легкові автомобілі — 1910 одиниць, з яких 227 були новими, а 1683 — уживаними. Сегмент комерційних електромобілів становив 111 одиниць, при цьому новими були лише 15 автомобілів.

У сегменті нових електромобілів лідером березня став BYD Leopard 3 із результатом 34 зареєстровані авто. Далі розташувалися ZEEKR 001 та BYD Sea Lion 06 (по 30 одиниць), а також Volkswagen ID.UNYX (21) і Volkswagen ID.4 (19).

Серед уживаних електромобілів найбільший попит зберігається на Nissan Leaf — 226 реєстрацій. До п’ятірки також увійшли Tesla Model Y (212), Tesla Model 3 (210), Renault Zoe (101) та Kia Niro (100).

Водночас зауважимо, що березень 2026 року увійшов в історію українського авторинку як місяць повернення до тотальної електрифікації. Сумарно у новому та вживаному сегменті  було зафіксовано 6 361 реєстрацію електромобілів. Головний сенсаційний показник — вибухове зростання внутрішніх перепродажів, які підскочили на неймовірні 124,6% порівняно з лютим.

Автор:
Тетяна Гойденко