Рынок финуслуг и платежей: НБУ предлагает обновить правила контроля

Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект изменений в действующее положение по выявлению безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке. Документ предусматривает расширение сферы действия оказывающих нефинансовые платежные услуги, уточнение процедур и введение нового подхода к административному производству.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Выявление безлицензионной деятельности

Проект включает несколько ключевых обновлений:

Расширение действия положения на предоставлятелей нефинансовых платежных услуг с учетом норм закона Украины "О платежных услугах" о внедрении открытого банкинга, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года. Уточнение процедуры выявления безлицензионной деятельности на рынке финансовых и платежных услуг для обеспечения более четкого и прозрачного контроля. Определение порядка административного производства в случаях, когда услуга или операция признается финансовой или ограниченной платежной, а также при выявлении признаков безлицензионной деятельности. Распределение полномочий между разными коллегиальными органами Национального банка по принятию решений, предусмотренных обновленным положением.

Целью изменений является повышение эффективности регулирования и надзора за небанковским финансовым и платежным рынками, а также адаптация нормативной базы к новым законодательным требованиям.

Напомним, НБУ инициировал общественное обсуждение изменений в правила составления и представления отчетности для участников рынка небанковских финансовых услуг. Предлагаемые коррективы направлены на адаптацию требований к действующему законодательству и совершенствование отчетности для кредитных союзов, страховщиков, финансовых компаний и ломбардов.