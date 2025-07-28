Ринок фінпослуг і платежів: НБУ пропонує оновити правила контролю

Національний банк виніс на громадське обговорення проєкт змін до чинного положення щодо виявлення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг та платіжному ринку. Документ передбачає розширення сфери дії надавачів нефінансових платіжних послуг, уточнення процедур і запровадження нового підходу до адміністративного провадження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Виявлення безліцензійної діяльності

Проєкт передбачає кілька ключових оновлень:

Розширення дії положення на надавачів нефінансових платіжних послуг з урахуванням норм закону України "Про платіжні послуги" щодо впровадження відкритого банкінгу, які набудуть чинності з 1 серпня 2025 року. Уточнення процедур виявлення безліцензійної діяльності на ринку фінансових та платіжних послуг для забезпечення більш чіткого та прозорого контролю. Визначення порядку адміністративного провадження у випадках, коли послуга або операція визнається фінансовою чи обмеженою платіжною, а також у разі виявлення ознак безліцензійної діяльності. Розподіл повноважень між різними колегіальними органами Національного банку щодо прийняття рішень, передбачених оновленим положенням.

Метою змін є підвищення ефективності регулювання та нагляду за небанківським фінансовим і платіжним ринками, а також адаптація нормативної бази до нових законодавчих вимог.

Нагадаємо, НБУ ініціював громадське обговорення змін до правил складання та подання звітності для учасників ринку небанківських фінансових послуг. Запропоновані корективи мають на меті адаптацію вимог до чинного законодавства та вдосконалення звітності для кредитних спілок, страховиків, фінансових компаній і ломбардів.