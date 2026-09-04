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Рынок грузовиков в Украине резко просел в августе: названы самые популярные марки

грузовики
Продажи новых грузовиков в Украине в августе снизились / Freepik

В августе в Украине было продано 1050 новых грузовых и специальных автомобилей. Это на 20% меньше, чем в июле, но на 12% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба "Укравтопрома".

Всего с начала 2026 года украинский парк пополнился 8626 новыми грузовыми и специальными автомобилями. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Лидером рынка в августе стала Renault – 250 автомобилей. Второе место заняла Mercedes-Benz со 121 машиной, третье – Volkswagen со 100 автомобилями.

В пятерку самых популярных марок также вошли Citroen – 85 авто и Fiat – 67.

Напомним, в августе 2026 года свою первую украинскую регистрацию получили 21 256 подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Показатель импорта продемонстрировал четкое падение : объемы ввоза снизились на 8,1% по сравнению с июлем текущего года и на 8,3% по сравнению с августом 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько

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