Ринок вантажівок в Україні різко просів у серпні: названо найпопулярніші марки

У серпні в Україні продали 1050 нових вантажних і спеціальних автомобілів. Це на 20% менше, ніж у липні, але на 12% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Укравтопрому".

Загалом від початку 2026 року український парк поповнився 8626 новими вантажними та спеціальними автомобілями. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період торік.

Лідером ринку в серпні стала Renault - 250 автомобілів. Друге місце посіла Mercedes-Benz із 121 машиною, третє - Volkswagen зі 100 автомобілями.

До п’ятірки найпопулярніших марок також увійшли Citroen - 85 авто та Fiat - 67.

Нагадаємо, у серпні 2026 року свою першу українську реєстрацію отримали 21 256 вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Показник імпорту продемонстрував чітке падіння: обсяги ввезення зменшилися на 8,1% порівняно з липнем поточного року та на 8,3% порівняно із серпнем 2025 року.