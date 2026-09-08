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Рынок мотоциклов отступает от пика: какие марки и модели покупали украинцы в августе

мотоцикл Suzuki VS 1400 Intruder
Рынок мотоциклов в августе вырос на 10,8% в год / Википедия

В августе 2026 года украинцы приобрели 9 516 мотоциклов, что на 15,5% меньше июльских показателей, но на 10,8% превышает результат августа прошлого года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Объемы продаж

Наибольший объем продаж за последние 13 месяцев зафиксирован в мае 2026 года – 11 919 единиц. В июне купили 11 299 мотоциклов, а в июле – 11 718. Августовский результат стал пятым по величине в этом периоде.

За месяц покупная активность уменьшилась на 1748 мотоциклов. Больше всего сократились продажи новой техники — на 1087 единиц. Внутренние перепродажи упали на 421 единицу, а импорт б/у мотоциклов — на 240.

Структура рынка и лидеры

Новые мотоциклы занимают 56,0% рынка (5330 единиц). Это на 16,9% меньше по сравнению с июлем, но на 2,5% больше августа 2025 года. Среди марок в этом сегменте лидируют Spark(830); Кови (723); Lifan (722); Musstang (593); Forte (423). Чаще всего регистрировали следующие модели:

  • Spark SP (830);
  • Musstang MT (505);
  • Lifan LF (365);
  • Tekken 300 (256);
  • Кови 300 (211).

Внутренние перепродажи составили 3468 единиц (36,4% рынка). Показатель уменьшился на 10,8% по отношению к июлю, но вырос на 28,5% за год. Первые места по маркам заняли Honda (346); Lifan (329); Kovi (275); Geon (259); Yamaha (252). Самые популярные модели:

  • Lifan LF (221);
  • Musstang MT (181);
  • Spark SP (164);
  • Tekken 250 (107);
  • Лонцин LX (101).

Первые регистрации импортируемых б/у мотоциклов составляли 718 единиц (7,5% рынка). Сегмент уменьшился на 25,1% в месяц, но вырос на 3,5% в год. Лидерами среди марок стали: Honda (207); Yamaha (126); Suzuki (117); Кавасаки (96); Harley-Davidson (53). Топ-5 моделей сформировали:

  • Honda CB (76);
  • Yamaha FZ (40);
  • Honda CBF (38);
  • Suzuki GSX (35);
  • Кавасаки Ниндзя (28).

Особенности электробайков и возраст

Электрические мотоциклы занимают 0,1% от общего объема: в августе купили только 6 таких транспортных средств. Четыре из них были импортированы подержанными, два — новыми.

Медианный возраст мотоциклов во внутренних перепродажах составляет 6 лет. Среди импортируемых подержанных байков этот показатель достигает 17 лет.

Напомним, в июне украинцы приобрели 11 298 мотоциклов. По сравнению с маем регистрации снизились во всех сегментах, однако в годовом исчислении рынок продолжил расти.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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