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Ринок мотоциклів відступає від піку: які марки і моделі купували українці у серпні
У серпні 2026 року українці придбали 9 516 мотоциклів, що на 15,5% менше за липневі показники, але на 10,8% перевищує результат серпня минулого року.
Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджекнь авторинку.
Обсяги продажів
Найбільший обсяг продажів за останні 13 місяців зафіксовано у травні 2026 року — 11 919 одиниць. У червні купили 11 299 мотоциклів, а в липні — 11 718. Серпневий результат став п’ятим за величиною в цьому періоді.
За місяць купівельна активність зменшилася на 1 748 мотоциклів. Найбільше скоротилися продажі нової техніки — на 1 087 одиниць. Внутрішні перепродажі впали на 421 одиницю, а імпорт уживаних мотоциклів — на 240.
Структура ринку та лідери
Нові мотоцикли займають 56,0% ринку (5 330 одиниць). Це на 16,9% менше порівняно з липнем, але на 2,5% більше за серпень 2025 року. Серед марок у цьому сегменті лідирують Spark (830); Kovi (723); Lifan (722); Musstang (593); Forte (423). Найчастіше реєстрували такі моделі:
- Spark SP (830);
- Musstang MT (505);
- Lifan LF (365);
- Tekken 300 (256);
- Kovi 300 (211).
Внутрішні перепродажі склали 3 468 одиниць (36,4% ринку). Показник зменшився на 10,8% проти липня, але зріс на 28,5% за рік. Перші місця за марками посіли Honda (346); Lifan (329); Kovi (275); Geon (259); Yamaha (252). Найпопулярніші моделі:
- Lifan LF (221);
- Musstang MT (181);
- Spark SP (164);
- Tekken 250 (107);
- Loncin LX (101).
Перші реєстрації імпортованих уживаних мотоциклів становили 718 одиниць (7,5% ринку). Сегмент зменшився на 25,1% за місяць, але зріс на 3,5% за рік. Лідерами серед марок стали: Honda (207); Yamaha (126); Suzuki (117); Kawasaki (96); Harley-Davidson (53). Топ-5 моделей сформували:
- Honda CB (76);
- Yamaha FZ (40);
- Honda CBF (38);
- Suzuki GSX (35);
- Kawasaki Ninja (28).
Особливості електробайків та вік
Електричні мотоцикли займають 0,1% загального обсягу: у серпні купили лише 6 таких транспортних засобів. Чотири з них були імпортованими вживаними, два — новими.
Медіанний вік мотоциклів у внутрішніх перепродажах становить 6 років. Серед імпортованих уживаних байків цей показник сягає 17 років.
Нагадаємо, у червні українці придбали 11 298 мотоциклів. Порівняно з травнем реєстрації знизилися в усіх сегментах, однак у річному вимірі ринок продовжив зростати.