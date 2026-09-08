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Ринок мотоциклів відступає від піку: які марки і моделі купували українці у серпні

мотоцикл Suzuki VS 1400 Intruder
Ринок мотоциклів у серпні зріс на 10,8% за рік / Вікіпедія

У серпні 2026 року українці придбали 9 516 мотоциклів, що на 15,5% менше за липневі показники, але на 10,8% перевищує результат серпня минулого року. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджекнь авторинку.

Обсяги продажів

Найбільший обсяг продажів за останні 13 місяців зафіксовано у травні 2026 року — 11 919 одиниць. У червні купили 11 299 мотоциклів, а в липні — 11 718. Серпневий результат став п’ятим за величиною в цьому періоді.

За місяць купівельна активність зменшилася на 1 748 мотоциклів. Найбільше скоротилися продажі нової техніки — на 1 087 одиниць. Внутрішні перепродажі впали на 421 одиницю, а імпорт уживаних мотоциклів — на 240.

Структура ринку та лідери 

Нові мотоцикли займають 56,0% ринку (5 330 одиниць). Це на 16,9% менше порівняно з липнем, але на 2,5% більше за серпень 2025 року. Серед марок у цьому сегменті лідирують Spark (830); Kovi (723); Lifan (722); Musstang (593); Forte (423). Найчастіше реєстрували такі моделі:

  • Spark SP (830); 
  • Musstang MT (505); 
  • Lifan LF (365); 
  • Tekken 300 (256); 
  • Kovi 300 (211).

Внутрішні перепродажі склали 3 468 одиниць (36,4% ринку). Показник зменшився на 10,8% проти липня, але зріс на 28,5% за рік. Перші місця за марками посіли Honda (346); Lifan (329); Kovi (275); Geon (259); Yamaha (252). Найпопулярніші моделі:

  • Lifan LF (221); 
  • Musstang MT (181); 
  • Spark SP (164); 
  • Tekken 250 (107); 
  • Loncin LX (101).

Перші реєстрації імпортованих уживаних мотоциклів становили 718 одиниць (7,5% ринку). Сегмент зменшився на 25,1% за місяць, але зріс на 3,5% за рік. Лідерами серед марок стали: Honda (207); Yamaha (126); Suzuki (117); Kawasaki (96); Harley-Davidson (53). Топ-5 моделей сформували:

  •  Honda CB (76); 
  • Yamaha FZ (40); 
  • Honda CBF (38); 
  • Suzuki GSX (35); 
  • Kawasaki Ninja (28).

Особливості електробайків та вік 

Електричні мотоцикли займають 0,1% загального обсягу: у серпні купили лише 6 таких транспортних засобів. Чотири з них були імпортованими вживаними, два — новими.

Медіанний вік мотоциклів у внутрішніх перепродажах становить 6 років. Серед імпортованих уживаних байків цей показник сягає 17 років.

Нагадаємо, у червні українці придбали 11 298 мотоциклів. Порівняно з травнем реєстрації знизилися в усіх сегментах, однак у річному вимірі ринок продовжив зростати.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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