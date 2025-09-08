Запланована подія 2

Рынок нефти растет на фоне новых санкций и планов ОПЕК+

В понедельник мировые цены на нефть выросли более чем на 1%, частично компенсировав падение на прошлой неделе. Рост котировок вызвали усиление санкций против российской нефти после ночного удара по Украине, что перевесило эффект от запланированного увеличения добычи ОПЕК+.

Почему выросли мировые цены на нефть?

Цена на нефть марки Brent в понедельник поднялась на 80 центов, или 1,2%, до 66,30 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 75 центов, или 1,2%, до 62,62 доллара за баррель.

В пятницу оба показателя потеряли более 2% на фоне слабого отчета о занятости в США, что ухудшило ожидания спроса на энергоносители. В целом на прошлой неделе котировки снизились более чем на 3%.

В воскресенье страны ОПЕК+, в состав которых входят члены Организации стран-экспортеров нефти, Россия и другие союзники, договорились о дальнейшем увеличении добычи с октября. Лидер картеля Саудовская Аравия стремится восстановить утраченную долю рынка, однако темпы роста будут медленнее, чем в предыдущие месяцы.

ОПЕК+ наращивает добычу с апреля после нескольких лет сокращений, направленных на поддержку рынка. В то же время, последнее решение стало неожиданностью, ведь на зиму в северном полушарии прогнозируется возможный избыток нефти.

С октября восемь членов альянса увеличат добычу на 137 тысяч баррелей в сутки. Это существенно меньше, чем прирост в 555 тысяч баррелей в сутки в сентябре и августе или 411 тысяч баррелей в июле и июне.

Аналитики отмечают, что новые санкции США против России могут привести к сокращению предложения нефти. В Goldman Sachs прогнозируют несколько больший профицит рынка в 2026 году благодаря росту добычи в США, которая перевесит падение российских объемов и рост мирового спроса. Прогноз цен на Brent и WTI на 2025 год остался без изменений, а средняя цена на 2026 год ожидается на уровне 56 и 52 долларов за баррель соответственно.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.

Автор:
Ольга Опенько